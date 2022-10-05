Про це повідомило Welt.
Соцопитування провів німецький Фонд Bertelsmann у червні. Тоді членство України підтримали 66% опитаних європейців. У країнах різнилися результати опитування. У Польщі “за” виступили 84% респондентів, а у Німеччині та Франції – по 60%.
У червні понад 80% громадян ЄС також підтримували українських переселенців. Утім, у березні показник був вищим на 5%. У Франції підтримка зменшилася на 8%, у Нідерландах – на 7%, а у Польщі – на 6%.
Фонд зазначив, що спостерігається тенденція зниження підтримки енергетичної незалежності ЄС від Росії. Найбільшу підтримку висловили у Польщі (80%) та Італії (76%), а найнижчу – у Німеччині (69%).
Найбільше виступали за озброєння України поляки (84%), у Німеччині — 61%. Загалом у середньому постачання зброї з ЄС в Україну підтримали 60% опитаних.
Водночас більшість громадян ЄС (80%) схиляються до думки, що Європа має відігравати ще важливішу роль у міжнародних справах у майбутньому.
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