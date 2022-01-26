Канадська соціологічна компанія Abacus Data провела опитування, згідно з яким, переважна більшість канадців підтримають Україну у разі вторгнення Росії.

Відповідне дослідження опубліковане Конґресом українців Канади.

Зазначається, що більше 80% опитаних згодні надати підтримку Україні для захисту кордонів. Також 75% відповіли ствердно на запитання, чи має Канада надати Україні зброю.

Як показало опитування, 67% канадців загалом знайомі із ситуацією в Україні. Переважно чули, читали чи нещодавно дивилися щось.

Конґрес українців Канади закликає уряд Канади почути голос канадського народу та суттєво збільшити військову допомогу Україні, включаючи надання зброї Збройним Силам України”, — йдеться в повідомленні.

ДОВІДКА. Конґрес українців Канади — громадська рада, що об’єднує 33 українських всеканадські організації. Заснована у 1940 році.