Відповідне дослідження опубліковане Конґресом українців Канади.
Зазначається, що більше 80% опитаних згодні надати підтримку Україні для захисту кордонів. Також 75% відповіли ствердно на запитання, чи має Канада надати Україні зброю.
Як показало опитування, 67% канадців загалом знайомі із ситуацією в Україні. Переважно чули, читали чи нещодавно дивилися щось.
Конґрес українців Канади закликає уряд Канади почути голос канадського народу та суттєво збільшити військову допомогу Україні, включаючи надання зброї Збройним Силам України”, — йдеться в повідомленні.
ДОВІДКА. Конґрес українців Канади — громадська рада, що об’єднує 33 українських всеканадські організації. Заснована у 1940 році.
- Нагадаємо, що Канада розглядає можливість відправлення Україні партії стрілецької зброї.
- Також уряд Канади повідомив про кібератаку на МЗС держави з боку невідомих хакерів.
- Відомо, що канадський уряд направив в Україну невеликий контингент військових з Канадського полку спеціальних операцій (CSOR). Присутність елітного підрозділу збройних сил є частиною заходів союзників НАТО по стримуванню агресії РФ стосовно України.