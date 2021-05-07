Аналіз функції Apple Tracking Transparency показує, що переважна більшість користувачів iPhone відмовляються від відстеження з моменту її запуску, яке відбулося 26 квітня.

Про це свідчать останні дані аналітичної компанії Flurry, повідомляє портал MacRumors.

Всього 4% користувачів iPhone в США схвалили відстеження застосунків після оновлення свого пристрою до iOS 14.5. Якщо подивитися на користувачів по всьому світу, які дозволяють відстеження застосунків, ця цифра зростає до 12%.

З випуском iOS 14.5 застосунки тепер повинні запитувати і отримувати дозвіл користувача, перш ніж вони зможуть отримати доступ до випадкового рекламного ідентифікатору пристрою, який використовується для відстеження активності користувачів в застосунках і на вебсайтах. При цьому, користувачі можуть відключити відстеження для всіх застосунків.

Зазначається, що проблема для ринку персоналізованої реклами буде серйозною, якщо перші два тижні функціонування Apple Tracking Transparency будуть відображати довгостроковий тренд.