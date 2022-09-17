Речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко повідомив, що більшість поховань, виявлених у деокупованому Ізюмі, датуються березнем 2022 року.

Про це він розповів в етері телеканалу FREEДОМ.

За словами Чубенка, саме у цей період російські окупанти здійснювали масові зачистки в Ізюмі, розшукуючи патріотів, правоохоронців, родичів українських військових.

Окрім цього, серед похованих і громадяни, які загинули внаслідок артилерійських обстрілів окупантів.

У прокуратурі не відкидають, що російські армійці могли вбивати мирних мешканців Ізюма через особисті причини або за надуманим приводом.

“Працівники самопроголошеної місцевої “поліції” в Ізюмі затримували людей, які служили в АТО, або у яких раніше родичі служили або працюють у правоохоронних органах України. Або особисті якісь рахунки зводили на підставі здогадок про те, що хтось із місцевих може співпрацювати з українською владою та надавати ту чи іншу інформацію”, — сказав Чубенко.

Також він зауважив, що в одному з населених пунктів Харківщини, який також був окупований, росіяни підозрювали дітей у тому, що вони допомагають Україні.

“Вони їх закрили до підвалу з метою допиту. Але під час відступу забули відпустити, їх уже звільняли українські військові після того, як зайшли до міста. Діти там були кілька днів без води та їжі. І не могли самостійно вибратися з приміщення”, — уточнив Дмитро Чубенко.