Про це він розповів в етері телеканалу FREEДОМ.
За словами Чубенка, саме у цей період російські окупанти здійснювали масові зачистки в Ізюмі, розшукуючи патріотів, правоохоронців, родичів українських військових.
Окрім цього, серед похованих і громадяни, які загинули внаслідок артилерійських обстрілів окупантів.
У прокуратурі не відкидають, що російські армійці могли вбивати мирних мешканців Ізюма через особисті причини або за надуманим приводом.
“Працівники самопроголошеної місцевої “поліції” в Ізюмі затримували людей, які служили в АТО, або у яких раніше родичі служили або працюють у правоохоронних органах України. Або особисті якісь рахунки зводили на підставі здогадок про те, що хтось із місцевих може співпрацювати з українською владою та надавати ту чи іншу інформацію”, — сказав Чубенко.
Також він зауважив, що в одному з населених пунктів Харківщини, який також був окупований, росіяни підозрювали дітей у тому, що вони допомагають Україні.
“Вони їх закрили до підвалу з метою допиту. Але під час відступу забули відпустити, їх уже звільняли українські військові після того, як зайшли до міста. Діти там були кілька днів без води та їжі. І не могли самостійно вибратися з приміщення”, — уточнив Дмитро Чубенко.
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