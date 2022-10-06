Про це повідомляє DW.
Найбільше тих, хто підтримує російських ухилянтів — серед прихильників партії “зелених” (79%). Серед електорату соціал-демократів цю ідею підтримують 64% опитаних, серед прихильників Лівої партії – 57%, і, зрештою, християнських партій ХДС та ХСС – 55%.
Натомість прихильники вільних демократів ставляться до прийому росіян прохолодніше — зокрема цю ініціативу готові підтримати 47% респондентів. Водночас електорат правопопулістської партії “Альтернатива для Німеччини” налаштований проти – 57% прихильників цієї партії не згодні приймати тих, хто ухиляється від мобілізації в РФ.
Щодо доцільності посилення санкцій проти РФ через її війну проти України думки в Німеччині розділилися. 36% німців вважають, що санкції проти РФ слід посилити, а 31% дотримується думки, що введених обмежень уже достатньо. Число тих, хто вважає, що санкції потрібно пом’якшити, зросла порівняно із серпнем на 3% – до 24%.
Як показали результати опитування, 56% громадян ФРН зазнають великих або дуже великих побоювань щодо прямого втягування Німеччини у російську-українську війну. Тоді як 43% опитаних такої перспективи не боїться.
Щодо надання військової допомоги Україні, 47% німців закликають уряд ФРН до стриманості, щоби не провокувати РФ, водночас 43% респондентів вважають, що Німеччині слід діяти рішуче та демонструвати жорсткість у відносинах із Москвою.
- Раніше повідомлялось, що у Німеччині більшість громадян підтримують санкції проти РФ, натомість 40% опитаних виступають проти санкцій, якщо ті негативно вплинуть на життя у ФРН.
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що, попри широкомасштабну війну Росії проти України та ненадійність газопостачання з РФ, Німеччина не може повністю відмовитися від російського газу.
- Політики опозиційного консервативного блоку ХДС/ХСС (Християнсько-демократичної та Християнсько-соціальної спілок) висловилися за заборону туристичних віз громадянам РФ у відповідь на продовження повномасштабного російського вторгнення в Україну.
- Єврокомісія розробляє рекомендації для країн Євросоюзу з критеріями допуску на територію ЄС росіян, що втікають від мобілізації, та потенційного надання їм притулку.