Згідно з результатами опитування, проведеного соціологічним інститутом Infratest dimap, більш ніж половина німецьких респондентів (54%) виступають за прийом Німеччиною ухилянтів від мобілізації в РФ, тоді як 35% налаштовані негативно.

Про це повідомляє DW.

Найбільше тих, хто підтримує російських ухилянтів — серед прихильників партії “зелених” (79%). Серед електорату соціал-демократів цю ідею підтримують 64% опитаних, серед прихильників Лівої партії – 57%, і, зрештою, християнських партій ХДС та ХСС – 55%.

Натомість прихильники вільних демократів ставляться до прийому росіян прохолодніше — зокрема цю ініціативу готові підтримати 47% респондентів. Водночас електорат правопопулістської партії “Альтернатива для Німеччини” налаштований проти – 57% прихильників цієї партії не згодні приймати тих, хто ухиляється від мобілізації в РФ.

Щодо доцільності посилення санкцій проти РФ через її війну проти України думки в Німеччині розділилися. 36% німців вважають, що санкції проти РФ слід посилити, а 31% дотримується думки, що введених обмежень уже достатньо. Число тих, хто вважає, що санкції потрібно пом’якшити, зросла порівняно із серпнем на 3% – до 24%.

Як показали результати опитування, 56% громадян ФРН зазнають великих або дуже великих побоювань щодо прямого втягування Німеччини у російську-українську війну. Тоді як 43% опитаних такої перспективи не боїться.

Щодо надання військової допомоги Україні, 47% німців закликають уряд ФРН до стриманості, щоби не провокувати РФ, водночас 43% респондентів вважають, що Німеччині слід діяти рішуче та демонструвати жорсткість у відносинах із Москвою.