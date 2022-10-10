Більшість пошкоджених об’єктів енергетичної інфраструктури відновлять вже сьогодні – Шмигаль

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Facebook.
Уряд разом з усіма відповідальними відомствами розпочав реалізацію оперативного плану відновлення пошкоджених об’єктів.
За попередньою інформацією, більшість об’єктів енергетичної інфраструктури зможуть відновити вже сьогодні. Частина запрацює завтра.
Вже відновлено енергопостачання в місті Суми, йде процес у Житомирі та Харкові. Введено графік аварійних відключень у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях.
Глава уряду звернувся до всіх українців із надзвичайно важливим проханням: обмежте споживання електроенергії, особливо у вечірні години, на ці кілька днів, поки йде відновлення та ремонтні роботи.
“За можливості не вмикайте найбільш енерговитратні прилади (електрообігрівачі, бойлери, електроплити, мікрохвильовки, пральні машини, електрочайники, кавоварки, праски). Це зменшить навантаження на нашу енергосистему та дозволить максимально швидко відновити інфраструктуру”, – закликав Шмигаль.
- Унаслідок масованих ракетних атак РФ по Україні пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури. У Києві зокрема у деяких районах зникло світло. Мер міста Віталій Кличко попередив про те, що жителям Києва та області доведеться перетерпіти незручності у вигляді віялових відключень електроенергії.
- Російські окупанти планували масовано атакувати ракетами Київ та інші міста України ще з початку жовтня. У Кремлі вирішили готувати удари по інфраструктурі понад тиждень тому.
- Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що Україні збільшать військову допомогу. Такий крок зроблять у відповідь на атаки проти цивільного населення в Києві й інших містах України.