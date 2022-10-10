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Більшість пошкоджених об’єктів енергетичної інфраструктури відновлять вже сьогодні – Шмигаль

Вранці 10 жовтня десятки ракет влучили в об’єкти енергетичної інфраструктури в 11 областях і місті Києві. Електропостачання порушено практично по всій країні. У 8 регіонах є проблеми з водопостачанням.

Понеділок, 10 жовтня 2022, 17:31
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Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Facebook.

Уряд разом з усіма відповідальними відомствами розпочав реалізацію оперативного плану відновлення пошкоджених об’єктів.

За попередньою інформацією, більшість об’єктів енергетичної інфраструктури зможуть відновити вже сьогодні. Частина запрацює завтра.

Вже відновлено енергопостачання в місті Суми, йде процес у Житомирі та Харкові. Введено графік аварійних відключень у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях.

Глава уряду звернувся до всіх українців із надзвичайно важливим проханням: обмежте споживання електроенергії, особливо у вечірні години, на ці кілька днів, поки йде відновлення та ремонтні роботи.

“За можливості не вмикайте найбільш енерговитратні прилади (електрообігрівачі, бойлери, електроплити, мікрохвильовки, пральні машини, електрочайники, кавоварки, праски). Це зменшить навантаження на нашу енергосистему та дозволить максимально швидко відновити інфраструктуру”, – закликав Шмигаль.

Теги: відновлення, енергетична інфраструктура, наслідки обстрілів, обстріли, Шмигаль

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