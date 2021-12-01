Про це свідчать дані Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Згідно з результатами опитування, яке КМІС проводив з 26 по 29 листопада 2021 року, українці насамперед сприймають це як популістський крок з метою підвищити рейтинг чинної влади. Таку думку висловили 36% респондентів.

20,7% українців переконані: цей закон – спроба взяти під контроль телеканали, що належать олігархам.

17,5% респондентів сприймають цей закон як намагання президента Зеленського та його оточення переділити власність і самим стати олігархами.

18% опитаних висловлюють думку, що це крок, який дозволить стати Україною успішною, а також – що це щире прагнення до справедливості.

Не визначилися або відмовилися відповісти 15,4% українців.