Про це свідчать дані Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).
Згідно з результатами опитування, яке КМІС проводив з 26 по 29 листопада 2021 року, українці насамперед сприймають це як популістський крок з метою підвищити рейтинг чинної влади. Таку думку висловили 36% респондентів.
20,7% українців переконані: цей закон – спроба взяти під контроль телеканали, що належать олігархам.
17,5% респондентів сприймають цей закон як намагання президента Зеленського та його оточення переділити власність і самим стати олігархами.
18% опитаних висловлюють думку, що це крок, який дозволить стати Україною успішною, а також – що це щире прагнення до справедливості.
Не визначилися або відмовилися відповісти 15,4% українців.
- Нагадаємо, майже 70% українців переконані в тому, що Україна розвивається у хибному напрямку – згідно з соціологічними опитуваннями, це переконання дедалі зростає.
- Понад 50% українців висловилися проти того, щоб шостий президент України Володимир Зеленський балотувався на свій другий президентський термін на виборах у 2024 році.
- Також рейтинг політичних партій в Україні очолила “Європейська Солідарність”, якуготові підтримати 17,1% серед тих, хто голосуватиме та визначився із вибором. Відрив від “Слуги народу” становить понад 2%.