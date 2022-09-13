Високопоставлений військовий чиновник США заявив, що Росія втратила свої здобутки на Харківщині і низка російських військових, відступаючи з України, перетнувши кордон повернулись назад до РФ.

Про це повідомляє Reuters.

Допоки армія Росії відступає з Харківської області, Сполучені Штати мають неофіційні дані про те, що російські армійці залишають своє обладнання на звільнених територіях. Це може свідчити про “неорганізоване командування та неорганізований контроль з боку Росії”, зазначив американський військовий чиновник на умовах анонімності.

Віталій Ганчев, призначений Росією голова окупаційної адміністрації на Харківщині визнав, що українські війська прорвали кордон.

Водночас він не повідомив, скільки російських військ, що відступають, покинули територію України та повернулись до Росії, але згідно з його слів відступила чимала кількість окупантів.

“На Харківщині ми оцінюємо, що російські війська значною мірою поступилися українцям своїми здобутками та відійшли на північ і схід. Багато з цих сил перейшли через кордон з Росією”, – сказав американський військовий чиновник.

Військовий чиновник США, коментуючи успіхи Збройних сил України зауважив, що ЗСУ “ведуть запеклу боротьбу”.

В одному з недавніх зведень Генштаб України повідомив, що ЗСУ відбили спроби росіян просунутись у напрямку Бахмута та Майорська (Донецька область). Проте чиновник з США наголосив, що РФ продовжує зосереджувати свої сили поблизу Бахмута.

“Ми продовжуємо спостерігати інтенсивне застосування артилерії та авіаударів”, – сказав він.