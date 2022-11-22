Про це повідомило Головне управління розвідки МО України.
Частини дронів виробляються також в інших країнах-партнерах, пише The Wall Street Journal.
“Нові розвідувальні дані, зібрані зі збитих в Україні іранських безпілотників, свідчать, що більшість частин безпілотників виробляються компаніями у США, Європі та інших країнах-союзниках, що викликає занепокоєння серед західних чиновників і аналітиків, і спонукає уряд США до розслідування”, — йдеться у повідомленні.
Українські фахівці воєнної розвідки виявили, що три чверті компонентів іранських безпілотників — американського виробництва. Висновки було зроблено після того, як українські захисники збили кілька безпілотників. Серед них був і Mohajer-6, який приземлився неушкодженим.
Розвідники вже з’ясували, звідки походять комплектувальні частини безпілотника, який росіяни закупили в Ірані. Фахівці ГУР виявили деталі, які марковано офіційною мовою Ірану – фарсі.
Усі докази причетності представників іноземних країн до постачання зброї та її складових Росії будуть передані до міжнародних організацій. Вони, своєю чергою, мають ввести проти таких компаній економічні санкції.
- Українські розвідники знайшли докази того, що Іран поставляв безпілотники до Росії вже після початку широкомасштабного нападу.
- Російський військовий літак таємно перевіз готівку і три моделі боєприпасів — британську протитанкову ракету NLAW, американську протитанкову ракету Javelin і зенітну ракету Stinger – в аеропорт Тегерана в серпні.