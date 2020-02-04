Про це свідчать дані соціологічного дослідження, проведеного групою “Рейтинг”.

Зокрема, 64 % опитаних заявили, що ключовим суспільним запитом до Зеленського залишається припинення війни.

Вибираючи між пріоритетами економічного розвитку, куди в першу чергу слід направити державні ресурси, опитані скоріше схильні підтримувати розвиток промисловості та інвестицій (65 %). У той же час, 28 % українців виступають за збільшення розмірів субсидій і соціальних виплат.

Крім того, 46 % опитаних вважають, що держава скоріше має зосередитися на виявленні та покарання корупціонерів, стільки ж стверджують, що в першу чергу потрібно зменшити можливості для корупції.

У соціальній сфері ключовими маркерами позитивних зрушень респонденти вважають підвищення якості медицини (50 %), зростання розмірів пенсій (41 %) і збільшення підтримки соціально вразливих категорій населення (36 %). Чверть вважають індикатором поліпшення будівництво нових шкіл, дитячих садків, лікарень, кожен п’ятий – підвищення якості освіти та збільшення тривалості життя.

Опитування було проведене 22-26 січня 2020 року серед населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонах і типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2 %.