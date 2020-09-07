Про це свідчать дані опитування, проведеного соціологічною групою “Рейтинг” на замовлення Центру аналізу та соціологічних досліджень МРІ з 30 по 31 липня 2020 року.

Так, діяльністю президента Володимира Зеленського не задоволені 47 % опитаних, а 42 % респондентів схвально оцінюють його дії.

Роботою Кабінету Міністрів не задоволені 59 % українців, задоволені – 17 %.

Найгірше українці оцінюють діяльність Парламенту. Зокрема, роботу Верховної Ради не схвалюють 73 % респондентів, схвалюють – 16 %.

Крім того, 65 % українців вважають, що справи в Україні рухаються у неправильному напрямку. Водночас, менше чверті (23 %) опитаних вважають, що справи рухаються у правильному напрямку.

Опитування проводилося за випадковою вибіркою, яка включала 2472 громадян України віком від 16 років і старше. Вибірка репрезентативна за регіоном, віком та статтю. Статистична похибка не перевищує 2 відсотків при 95-відсотковому рівні довіри, а коефіцієнт досяжності становив 12 відсотків.