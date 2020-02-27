Більш ніж половина українці (70 %) вважають, що дії влади у справі вирішення конфлікту на Донбасі неуспішні.

Про це свідчить опитування, проведене Київським міжнародним інститутом соціології, яке було проведене з 21 по 25 лютого 2020 року.

Зазначається, що в оцінці успішності влади у справі вирішення конфлікту на Донбасі відбулося погіршення у порівнянні з груднем: лише 25 % опитаних думають, що влада успішна (у грудні було 40 %), а 70 % – що не успішна (у грудні було 50 %).

Опитування було проведено з 21 по 25 лютого 2020 року методом телефонного інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. Під час опитування проведено 1500 інтерв’ю, похибка вибірки з імовірністю 0,95 не перевищує 3 %.