Про це свідчить опитування соціологічної групи “Рейтинг”, проведене 18-23 грудня 2019 року.

Так, серед користувачів комунальних послуг, найбільш критичною щодо доходів є вартість теплопостачання, газопостачання та гарячого водопостачання. Зокрема, не менше двох третин, тих, хто користується цими послугами, вважають їх вартість високою.

Вартістю електропостачання незадоволені половина опитаних, не дивлячись на це близько 40 % вважають ціну на електрику для населення середньою. Подібна ситуація і з холодним водопостачанням.

Водночас, за вартістю прибирання прибудинкових територій і вивезення сміття оцінка українців менш критична: близько 40 % вважають ціну за ці послуги середньою, третина – високою.

Зазначається, що оцінка вартості корелюються з рівнем доходів і віком респондентів: чим гірше матеріальне становище опитаних, і чим вони старше, тим більше негативно вартість послуг впливає на сімейний бюджет. При цьому, ті, хто більше задоволений якістю послуг, лояльніше оцінює їх вартість.

Соціологічна група “Рейтинг” у період з 18 по 23 грудня 2019 року опитала населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонах і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2 %.