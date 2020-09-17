Більше половини українців відчувають до діючої влади недовіру та байдужість.

Про це свідчить соціологічне опитування, проведене компанією Research & Branding Group.

Так, у ставленні до влади понад половини українців переважають негативні оцінки – недовіра (44 %) і ненависть (5 %), а також байдужість (23 %). Лише трохи більше чверті респондентів діючу владу підтримують (16 %) або поважають (12 %).

Водночас, лідерами громадської довіри є: Волонтери / волонтерські організації (60 %), Армія (59 %), Ветерани АТО / ООС (58 %) та Церква (56 %).

Найменшою довіру суспільства мають органи прокуратури (18 %), Верховна Рада (17 %), суди (15 %) та політичні партії (14 %).

Крім того, президент, прем’єр-міністр та голова Верховної Ради станом на вересень нинішнього року мають негативний баланс оцінок діяльності, а з квітня 2020 року й стійку тенденцію зростання негативних і скорочення позитивних оцінок діяльності.

Зокрема, діяльність Володимира Зеленського позитивно оцінюють 39 % українців, негативно – 53 %, роботу Дениса Шмигаля позитивно оцінюють 21 % українців, негативно – 64 %. Діяльність Дмитра Разумкова позитивно оцінюють 27 % українців, негативно – 57 %.

Соціологічне опитування було проведене в період з 5 по 15 вересня 2020 року. В ході дослідження було опитано доросле населення старше 18-ти років в 24-х областях України і Києві (За винятком АР Крим, м. Севастополь, непідконтрольних територій Донецької і Луганської областей). Вибірка: 1801 респондент Похибка вибірки: 2,4 %.