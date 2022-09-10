російсько-українська війна
07:18 Більшість українських областей опиняться у полоні дощів: прогноз погоди на 10 вересня
00:05 Порошенко разом з волонтерами передадуть ЗСУ партію радіостанцій Motorola та обладнання для зв’язку

09 вересня

23:35 Китай може швидко створити альтернативи чіпам NVIDIA та AMD, експорт яких заборонили США
23:06 Росіяни готують провокації з обстрілом шкіл на окупованих територіях
22:18 Під час звільнення Балаклії загинув оператор телеканалу «Прямий» Олексій Юрченко
21:56 «Варто відмовлятися від спільних подій з російськими митцями, але є винятки»: Андрухович у Норвегії поспілкувався з росіянином. У мережі відреагували
20:20 Ердоган закликатиме Путіна відправляти товари через Чорноморський коридор, аби зберегти його
19:55 Польща, Латвія та Україна планують створити хаб для ремонту техніки ЗСУ та навчання військових
19:32 Розвідникам передали $5 мільйонів, арештованих у справі ексміністра агрополітики
19:12 Голова МАГАТЕ закликав негайно створити зону ядерної безпеки на ЗАЕС
18:58 Оприлюднено список нардепів, які намагалися відновити куріння в ресторанах
18:15 Єврокомісія оцінила потреби на відновлення України майже у $350 мільярдів
17:32 У санкційному списку РНБО, підписаному Зеленським, немає російських олігархів Дерипаски, Ротенберга та Фрідмана
17:15 Генсек НАТО: «Війна в Україні входить у критичну фазу»
16:51 Україна вимагатиме від Росії 300 млрд доларів репарацій
16:07 Понад 8,5 мільйона українців мають ризик психічних розладів внаслідок повномасштабної війни – ВООЗ
15:33 СБУ затримала агентів РФ, які працювали над запуском прокремлівського медіацентру на півдні України
15:08 За минулу добу внаслідок російських обстрілів загинуло 9 мирних мешканців Донеччини, ще 23 – поранені
14:59 «Путін не має наміру відступати, метою Росії є знищення України» – міністр закордонних справ Австрії
14:41 Окупанти обстріляли Харків: пошкоджено дитсадок
14:28 Військові навчання у Білорусі навряд чи є ознакою підготовки армії РБ до вторгнення в Україну – британська розвідка
14:20 ООН передала 1400 комплектів для ремонту пошкоджених будинків у Херсонській області
13:49 Воїни ЗСУ схопили окупаційного голову села Іванівка
13:45 На деокупованих територіях Харківської області відновлюється робота органів державної влади: повертається поліція
13:19 Росіяни завдали авіаудару по лікарні на Сумщині: є постраждалі
13:09 З 1 жовтня внутрішньо переміщені особи зможуть отримувати соціальні послуги за місцем перебування
12:49 В окупованому Маріуполі на комбінаті Ілліча підірвалось четверо місцевих мешканців
12:31 Рада ЄС затвердила повне припинення угоди про спрощення візового режиму з Росією
12:18 Авіакомпанія Air Moldova відновить рейси до Росії з 1 жовтня
11:58 Росії вистачить запасів старих ракет ще на три роки – розвідка
11:56 Прощальний вечір посла РФ в ЄС Чижова минув без жодного представника Євросоюзу
11:19 Мінфін не планує підвищувати мінімальну зарплатню українцям у 2023 році
11:16 У Херсонській області викрили агента РФ, який планував підірвати боєприпаси ЗСУ
10:50 США запровадили санкції проти іранських компаній, які причетні до постачання безпілотників Росії
10:45 До Києва прибув прем’єр-міністр Польщі

Більшість українських областей опиняться у полоні дощів: прогноз погоди на 10 вересня

Згідно з прогнозами синоптиків у суботу, 10 вересня, значну частину України накриють опади у вигляді дощів.

Субота, 10 вересня 2022, 07:18
Підтримати

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На заході пройдуть дощі, місцями – сильні. Температура повітря коливатиметься від +15 до +19 градусів.

Дощитиме й фактично у всіх центральних областях: суха погода збережеться виключно на Дніпропетровщині. Повітря вдень прогріється до +15…+19 градусів.

У всіх північних регіонах – інтенсивні дощі. Температура повітря +13…+17 градусів.

На сході без опадів та сонячно. Стовпчики термометрів покажуть від +16 до +18 градусів.

На півдні дощі накриють Одеську і Миколаївську області, у решті регіонах – без опадів. Повітря вдень прогріється до +20…+24 градусів.

У Києві сьогодні сильні дощі. Вдень стовпчики термометрів покажуть від +13 до +15 градусів.

Фото: meteo.gov.ua

Теги: 10 вересня, дощі, погода на сьогодні, погода, прогноз погоди, Укргідрометцентр

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook