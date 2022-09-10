Більшість українських областей опиняться у полоні дощів: прогноз погоди на 10 вересня

Згідно з прогнозами синоптиків у суботу, 10 вересня, значну частину України накриють опади у вигляді дощів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На заході пройдуть дощі, місцями – сильні. Температура повітря коливатиметься від +15 до +19 градусів.

Дощитиме й фактично у всіх центральних областях: суха погода збережеться виключно на Дніпропетровщині. Повітря вдень прогріється до +15…+19 градусів.

У всіх північних регіонах – інтенсивні дощі. Температура повітря +13…+17 градусів.

На сході без опадів та сонячно. Стовпчики термометрів покажуть від +16 до +18 градусів.

На півдні дощі накриють Одеську і Миколаївську області, у решті регіонах – без опадів. Повітря вдень прогріється до +20…+24 градусів.

У Києві сьогодні сильні дощі. Вдень стовпчики термометрів покажуть від +13 до +15 градусів.