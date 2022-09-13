Більшість українських областей опиняться у полоні дощів: прогноз погоди на 13 вересня

Згідно з прогнозами синоптиків у вівторок, 13 вересня, більшість українських регіонів очікує волога й дощова погода. Оминуть опади лише західні регіони.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На заході сьогодні без опадів, однак увесь день небо буде вкрите хмарами. Температура повітря коливатиметься від +13 до +16 градусів.

У центральних регіонах дощитиме. Повітря вдень прогріється до +16…+18 градусів.

На півночі сьогодні очікуються дощі. Стовпчики термометрів покажуть від +12 до +15 градусів.

Дощитиме сьогодні й у східних областях України. Повітря вдень прогріється до + 17…+19 градусів.

На півдні сьогодні вдень пройдуть дощі. Температура повітря становитиме від +17 до +20 градусів.

У Києві сьогодні очікуються дощі. Температура повітря день всього +12…+14 градусів.