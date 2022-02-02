Таку інформацію оприлюднили в Центрі Разумкова.
26,9% вважають, що Володимир Зеленський із таким викликом здатен справитись.
55,6% опитаних вважають недостатніми дипломатичні та оборонні зусилля української влади для запобігання повномасштабному російському вторгненню. 28,7% вважають їх достатніми.
Довідка. Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 28 по 31 січня 2022 року методом САТІ (телефонне опитування). Було опитано 1206 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,9% з імовірністю 0,95.
- Нагадаємо, що рейтинг п’ятого президента України, лідера партії “Європейська Солідарність” Петра Порошенка протягом останнього місяця зріс на 4,2%. За Володимира Зеленського готові голосувати на 2,7% українців менше.
- Українці найбільше довіряють Збройним силам України, волонтерам, звичайним людям та церкві, а найменший рівень довіри у президента, Верховної Ради та ЗМІ (російських та українських).
- Президент Володимир Зеленський має найбільший антирейтинг серед українських політиків.
- Згідно з грудневими опитуваннями КМІС, більшість українців звинувачували чинну владу в скандальному “вагнергейті”.