55,7% українців вважать, що президент Зеленський не здатен організувати оборону країни у разі повномасштабного російського вторгнення Росії в Україну.

Таку інформацію оприлюднили в Центрі Разумкова.

26,9% вважають, що Володимир Зеленський із таким викликом здатен справитись.

55,6% опитаних вважають недостатніми дипломатичні та оборонні зусилля української влади для запобігання повномасштабному російському вторгненню. 28,7% вважають їх достатніми.

Довідка. Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 28 по 31 січня 2022 року методом САТІ (телефонне опитування). Було опитано 1206 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,9% з імовірністю 0,95.