Понад 50% українців висловилися проти того, щоб шостий президент України Володимир Зеленський балотувався на свій другий президентський термін на виборах у 2024 році.

Про це свідчать дані Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Згідно з результатами опитування, яке КМІС проводив з 26 по 29 листопада 2021 року, 58,2% повнолітніх українців висловилися проти другого президентського терміну Володимира Зеленського.

Значно менше підтримало перспективу для Зеленського бути очільником держави до 2029 року – 34,3% респондентів.

Не визначилися 6,3% громадян, і 1,2% стверджують, що їм потрібен час на роздуми до виборів.

Сам Володимир Зеленський офіційно не повідомив, чи готовий йти на другий термін – на пресмарафоні, які відбувся 26 листопада, президент заявив, що це залежатиме від бажання самих українців та бажання його сім’ї. У жовтні з цього приводу Володимир Зеленський заявив, що його донька просить не балотуватися на другий президентський термін.

3 жовтня Володимир Зеленський під час брифінгу повідомив, що не збирається складати свої повноваження передчасно, однак ще не впевнений, чи піде на другий термін.