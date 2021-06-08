Близько 55% українців не підтримують переобрання нинішнього президента України Володимира Зеленського на другий термін.

Про це свідчать дані телефонного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 27 травня – 1 червня 2021 року.

Так, соціологи поставили респондентам запитання, чи підтримують вони балотування Володимира Зеленського на другий термін у 2024 році.

Виявилося, що 54,5% опитаних не підтримують ідею другого президентського терміну Зеленського.

Водночас 37% респондентів повідомили, що підтримують балотування нинішнього глави держави в 2024 році.

Ще 2,7% опитаних висловили думку, що до наступних президентських виборів ще забагато часу, щоб давати якусь конкретну відповідь щодо другого терміну Зеленського.

А 5,9% не змогли відповісти на запитання.

Всеукраїнське опитування громадської думки проводилося методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів). Було опитано 2000 респондентів, котрі мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% – для показників, близьких до 10%, 1,1% – для показників, близьких до 5%.