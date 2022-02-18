Про це повідомляє соціологічна група “Рейтинг”.
За результатами опитування, 64% респондентів впевнені, що ЗСУ зможуть протистояти натиску РФ, зокрема 28% взагалі не сумніваються, а 36% скоріше впевнені. При цьому, як свідчать дані, кількість позитивно налаштованих щодо боєздатності армії України зростає. Решта – 32% не впевнені, а 4% не можуть відповісти.
Думка опитаних відрізняється за регіонами та електоральними симпатіями. Так, у західних та центральних областях України більше вірять в обороноздатність країни, ніж на сході. А серед електоратів найбільш впевнені у ЗСУ прихильники “Європейської Солідарності” – 85% та “Сили і честі” – 84%. Найменші показники у “Наші” – 21% та “ОПЗЖ” – 20%.
Зауважимо, що опитування проводилося методом телефонного інтерв’ю з використанням комп’ютера (Computer Assisted Telephone Interviewing) з 16 до 17 лютого 2022 року серед 1722 повнолітніх по всій Україні, крім окупованих територій. Статистична похибка – приблизно 2,4%.
- Нагадаємо, за даними лютневого опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), 57,5% дорослих українців готові чинити опір у разі вторгнення Росії в Україну.
- Згідно з дослідженням громадської організації “Детектор медіа” найважливішим джерелом інформації для 67% українців є загальнонаціональні українські телеканали.
- Також більшість громадян семи країн Європейського Союзу переконані, що Росія може знову напасти на Україну у 2022 році. Найбільше до цієї думки схиляються жителі Східної Європи, а саме Польщі (73%) та Румунії (64%).