Більша частина громадян України не сумнівається у боєздатності нашої армії. Вони впевнені, що ЗСУ зможуть відбити напад Росії у випадку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє соціологічна група “Рейтинг”.

За результатами опитування, 64% респондентів впевнені, що ЗСУ зможуть протистояти натиску РФ, зокрема 28% взагалі не сумніваються, а 36% скоріше впевнені. При цьому, як свідчать дані, кількість позитивно налаштованих щодо боєздатності армії України зростає. Решта – 32% не впевнені, а 4% не можуть відповісти.

Думка опитаних відрізняється за регіонами та електоральними симпатіями. Так, у західних та центральних областях України більше вірять в обороноздатність країни, ніж на сході. А серед електоратів найбільш впевнені у ЗСУ прихильники “Європейської Солідарності” – 85% та “Сили і честі” – 84%. Найменші показники у “Наші” – 21% та “ОПЗЖ” – 20%.

Зауважимо, що опитування проводилося методом телефонного інтерв’ю з використанням комп’ютера (Computer Assisted Telephone Interviewing) з 16 до 17 лютого 2022 року серед 1722 повнолітніх по всій Україні, крім окупованих територій. Статистична похибка – приблизно 2,4%.