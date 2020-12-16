Про це свідчать дані опитування соціологічної служби Центру Разумкова.

Зазначається, що 10% респондентів вважають розчаруванням року п’ятого президента Петра Порошенка. Ще 2% вважають, головним розчаруванням року лідера ОПЗЖ і кума Путіна Віктора Медведчука, стільки ж проголосували за прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, лідера ВО Батьківщина Юлію Тимошенко, лідера Радикальної партії Олега Ляшка, експрем’єра Олексія Гончарука. У рейтингу політиків, які найбільше розчарували українців у 2020 році, опинився і колишній лідер “Голосу” Святослав Вакарчук. Його назвали розчаруванням року 1% респондентів.

Всіма українськими політиками розчаровані 5% українців. Ще 17% опитаних не змогли відповісти, хто їх найбільше розчарував.

Цікаво, що, згідно з цим же соцопитуванням, 20% українців вважають Володимира Зеленського політиком року. Цей результат радше свідчить про падіння рейтингу президента, адже у 2019 році політиком року його вважало 46% українців.

Опитування проводили з 4 по 9 грудня 2020 року методом інтерв’ю face-to-face за місцем проживання респондентів. У рамках дослідження опитали 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.