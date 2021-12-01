Більшість українців звинувачують чинну владу у скандальному «вагнергейті», – КМІС

Відповідаючи на запитання, якою є головна причина зриву спецоперації українських спецслужб із затримання бойовиків із російської приватної армії Вагнера, більшість українців вважають причетною до провалу чинну владу.

Про це свідчать дані Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Згідно з результатами опитування, яке КМІС проводив з 26 по 29 листопада 2021 року, серед респондентів, які знають про спецоперацію із затримання “вагнерівців”, найбільше респондентів (37,4%) покладають відповідальність на передачу (злив) інформації з боку вищого політичного керівництва України.

Ще 20,3% респондентів переконані, що це відбувалося через брак професіоналізму і помилки вищого політичного керівництва України.

Отже, 57,7% українців так чи інакше вважають чинну владу причетною до зриву спецоперації українських спецслужб із затримання бойовиків із російської приватної армії Вагнера.

11,2% звинувачують у провалі спецоперації непрофесійність і помилки працівників українських спецслужб.

Ще 7.1% звинувачують у цьому російські або білоруські спецслужби (за місяць показники зменшилися на 0,6%). 4,3% респондентів вважають це випадковим збігом обставин – кількість переконаних зросла за місяць з 2,7%.

Згідно з результатами опитування, кількість українців, переконаних у цілеспрямованому зливі інформації, зменшилася на 2,1%. А у браку професіоналізму вищого керівництва стали переконані на 0,6% респондентів більше, ніж минулого місяця.