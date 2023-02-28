За даними управління Верховного комісара ООН у справах переселенців, більшість українців, які знаходяться за кордоном, планують повернутися додому.

Про це інформує пресслужба Мінреінтеграції.

Зазначено, що російська агресія змусила майже 8 мільйонів людей виїхати з України до Європи. За даними ООН, 77% тих, хто за кордоном, планують повернутися на Батьківщину. 12% опитаних мають намір зробити це протягом найближчих 3 місяців.

Також додається, що водночас близько 18% переселенців все ще не визначилися з часом повернення. Однак також прагнуть якомога швидше повернутися додому.

Нагадаємо, що 23 лютого Генеральна асамблея ООН, абсолютною більшістю, підтримала резолюцію України та союзників “Принципи Статуту Організації Об’єднаних Націй, що лежать в основі досягнення всеосяжного, справедливого і міцного миру в Україні”.

Резолюцію внесла Україна та більш як 60 країн. Документ вимагає від Російської Федерації повного виведення її Збройних сил з території України, припинення бойових дій, а також закріпить ключові положення “формули миру” президента Володимира Зеленського.

Так, за результатами, 141 країна проголосувала “за”, утрималися 32 країни, водночас проти 7: Білорусь, Еритрея, КНДР, Малі, Нікарагуа, Сирія та РФ.

Тоді як утримались зокрема: Китай, Індія, Куба, Іран, Пакистан, Казахстан.