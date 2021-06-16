Народна депутатка з фракції "Європейської Солідарності" у Верховній Раді Марія Іонова вважає, що олігарх Ігор Коломойський як співвласник телеканалу "1+1" разом із кумом Путіна Віктором Медведчуком "фактично тримає в заручниках журналістів і змушує медіа виконувати роль інформаційних кілерів на замовлення Офісу президента".

Про це вона сказала в коментарі журналістам. Її слова наводить пресслужба “ЄС”.

“Прикро, що президент Зеленський є адвокатом Коломойського і захищає його як від міжнародної, так і української Феміди. І ми бачимо, як Коломойський уникає цієї відповідальності. Це сталося тому, що Коломойський забезпечив президентство Зеленського, він є його “хрещеним батьком”, – сказала депутатка.

Вона зазначила, що відповідно до журналістських розслідувань 41 мільйон доларів з коштів “ПриватБанку” були переказані на “95 квартал”.

“Це частина з 5 мільярдів, які були вкрадені з “ПриватБанку”. І зараз оплачують це все це громадяни України. Кожен місяць держава має сплачувати за те, що вкрав Коломойський. “1+1”, на жаль, зіграв головну медійну роль в інформаційному кілерстві і чорному піарі проти опонентів Зеленського, Петра Порошенка і проти нашої команди.

На думку Іонової, головними бенефіціарами цього каналу є Ігор Коломойський, Віктор Медведчук й Ігор Суркіс.

“Це медіакілерство триває. Чомусь журналісти не запитують Зеленського, а хто зараз звільняє заручників, хто ці заручники, чи працюють з родинами заручників, коли буде наступне звільнення? І це такі болючі теми, які турбують всіх громадян нашої країни”, – вважає вона.

Народна обраниця також зауважила, що журналісти каналу “1+1” “є жертвами темників Офісу Президента”.

“Ми розуміємо, що вони сумлінно роблять свою роботу. У нас більше претензій до власників каналу “1+1″, до ведучої Мосійчук. Скабейчук – так її почали люди називати. І тому ми вимагаємо вибачення від цих людей”, – говорить Іонова.

Крім того, вона нагадала, що менеджмент телеканалу не вперше підставляє своїх журналістів.

“Ми пам’ятаємо, не вперше вони вибачалися за брехню. Ми не хотіли б, щоб це повторювалося, тому що наразі перед країною інші виклики. Війна, “Північний потік-2″, НАТО, звільнення заручників – для нас ці теми важливі. Ми вимагаємо, щоб ми об’єднувалися і працювали спільно для того, щоб не відбулося русифікації-білорусифікації нашої країни. І Зеленський має усвідомити, що, переслідуючи державницьку опозицію, він програє. Тому що ворогом є Путін і Кремль”, – резюмувала депутатка.

Нагадаємо, партія “Європейська Солідарність” оголосила бойкот “1+1” через маніпуляції, сексизм, поширення проросійських меседжів та медіакілерство.