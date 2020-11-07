У Білому домі вже розпочалися розмови про поразку чинного президента Дональда Трампа. Сценарій потенційної поразки політика обговорили ще до виборів.

Про це повідомляє видання The Washington Post з посиланням на власні джерела.

Відомо, що напередодні виборів у Білому домі обговорили із Трампом алгоритм його дій у випадку програшу на виборах.

Близьке оточення та джерела у Республіканській партії повідомили виданню, що у випадку перемоги Джо Байдена Трампу варто виступити із заявою про мирну передачу влади. Поразку варто прийняти гідно.

Однак високопоставлене джерело у штабі Трампа заявило, що він не планує у разі поразки виступити із традиційною промовою. Трамп не готовий вітати суперника, адже вважає, що “його перемогу на виборах вкрали”. Політик планує звернутися у суд і наполягати, що виграв саме він.

Оточення Дональда Трампа розділилося на два табори:

сім’я та найближчі соратники вважають, що треба боротися за посаду до кінця;

радники та численні республіканські чиновники вважають, що владу потрібно передати демократичним шляхом.

Республіканці та чиновники Білого дому практично впевнені, що президентом стане Джо Байден, але ніхто не насмілюється сказати про це Трампу.

“Всі знають, що Трамп програв, але, схоже, ніхто не хоче сказати королю Ліру чи божевільному королю Георгу, що вони втратили імперію”, – розповів один із республіканців на умовах анонімності.