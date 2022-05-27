Вже наступного тижня США можуть ухвалити рішення про постачання Україні озброєння, яке просить Київ. Йдеться про американські ракетні системи залпового вогню (MLRS) та високомобільну артилерійську ракетну систему HIMARS.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Україна вже деякий час просить США про надання американських РСЗВ (MLRS), адже ці системи мають дальність запуску ракет на сотні кілометрів. Така зброя, впевнені у Києві, допоможе українським військовим отримати перевагу у протистоянні з російськими окупантами.

Окрім цього Україна просить США про надання високомобільної артилерійської ракетної системи HIMARS – легша колісна система, яка може стріляти з таких же боєзапасів, як і РСЗВ.

Проте попри всі прохання української влади, Білий дім не поспішав ухвалювати рішення про надання потрібного озброєння, побоюючись, що Україна використає його для ураження цілей на території РФ.

Питання щодо постачання РСЗВ було центральним на двох зустрічах посадовців у Білому домі, які відбулись минулого тижня. Адміністрація президента США Джо Байдена висловлювала своє занепокоєння тим, чи не сприйме Кремль постачання важкого озброєння як провокацію і чи не наважиться РФ завдати удару по США.

Окрім цього у Вашингтоні виникло питання про те, чи можуть США дозволити собі передавати так багато високоякісного озброєння з армійських запасів.

Аналогічні побоювання адміністрації Байдена були і щодо надання Україні винищувачів МіГ-29. У підсумку США вирішили не передавати Польщі нові літаки взамін на радянські винищувачі, які поляки могли б віддати Україні.

Суперечки щодо РСЗВ також схожі з тими, які виникли коли США вирішили надати Україні більш важкі та далекобійні гаубиці М-777. У цих систем дальність та потужність пострілу значно вища аніж в озброєння, яке США надали Україні раніше. Проте навіть М-777 стріляє лише на 25 км, а дальність пострілу РСЗВ набагато вища.