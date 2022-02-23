Про це повідомляє сайт американського телеканалу CNN.

Про такі наміри Білого дому повідомили одразу три офіційні особи США. За їхніми даними, санкції проти трубопроводу — одна з частин санкцій, які США та союзники вже запровадили проти Росії після того, як у Кремлі визнали незалежність “Л/ДНР”.

Повідомляється, що Вашингтон вирішив повернутися до санкцій проти газопроводу після того, як Берлін заявив про  зупинення сертифікації “Північного потоку-2”.

Санкції проти компаній “Nord Stream 2” та “Nord Stream 2 AG”, котрі зареєстровані у Швейцарії, але є частиною російського “Газпрому”, стануть “поховальним передзвоном” за трубопроводом, повідомив один із чиновників.

Такий крок означатиме прорив у політиці Байдена щодо “Північного потоку-2”, адже раніше санкції були запроваджені лише проти невеликих компаній, пов’язаних із газопроводом.

Джо Байден та чиновник із Держдепартаменту США з енергетики Амос Хохштейн давно виступали проти “Північного потоку-2”, але побоювалися, що жорсткі санкції негативно позначаться на відносинах із Німеччиною.

Проте зараз, коли уряд ФРН після довгих перемовин погодився зупинити сертифікацію трубопроводу, США почуваються розкутіше і можуть вводити серйозні санкції. Зазначається, що в адміністрації Байдена власне і домагались того, аби Німеччина самостійно зупинила трубопровід, відтак уможлививши запровадження жорстких санкцій.

Санкції, найімовірніше, матимуть двопартійну підтримку, адже і республіканці, і демократи давно називають “Північний потік-2” загрозою енергетичній безпеці Європи.