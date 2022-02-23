За даними американського телеканалу, сьогодні адміністрація президента США Джо Байдена оголосить про санкції проти російсько-німецького газопроводу "Північний потік-2". Зазначається, що санкції можуть торкнутися компаній, які споруджували трубопровід.

Про це повідомляє сайт американського телеканалу CNN.

Про такі наміри Білого дому повідомили одразу три офіційні особи США. За їхніми даними, санкції проти трубопроводу — одна з частин санкцій, які США та союзники вже запровадили проти Росії після того, як у Кремлі визнали незалежність “Л/ДНР”.

Повідомляється, що Вашингтон вирішив повернутися до санкцій проти газопроводу після того, як Берлін заявив про зупинення сертифікації “Північного потоку-2”.

Санкції проти компаній “Nord Stream 2” та “Nord Stream 2 AG”, котрі зареєстровані у Швейцарії, але є частиною російського “Газпрому”, стануть “поховальним передзвоном” за трубопроводом, повідомив один із чиновників.

Такий крок означатиме прорив у політиці Байдена щодо “Північного потоку-2”, адже раніше санкції були запроваджені лише проти невеликих компаній, пов’язаних із газопроводом.

Джо Байден та чиновник із Держдепартаменту США з енергетики Амос Хохштейн давно виступали проти “Північного потоку-2”, але побоювалися, що жорсткі санкції негативно позначаться на відносинах із Німеччиною.

Проте зараз, коли уряд ФРН після довгих перемовин погодився зупинити сертифікацію трубопроводу, США почуваються розкутіше і можуть вводити серйозні санкції. Зазначається, що в адміністрації Байдена власне і домагались того, аби Німеччина самостійно зупинила трубопровід, відтак уможлививши запровадження жорстких санкцій.

Санкції, найімовірніше, матимуть двопартійну підтримку, адже і республіканці, і демократи давно називають “Північний потік-2” загрозою енергетичній безпеці Європи.