Про це повідомляє сайт американського телеканалу CNN.
Про такі наміри Білого дому повідомили одразу три офіційні особи США. За їхніми даними, санкції проти трубопроводу — одна з частин санкцій, які США та союзники вже запровадили проти Росії після того, як у Кремлі визнали незалежність “Л/ДНР”.
Повідомляється, що Вашингтон вирішив повернутися до санкцій проти газопроводу після того, як Берлін заявив про зупинення сертифікації “Північного потоку-2”.
Санкції проти компаній “Nord Stream 2” та “Nord Stream 2 AG”, котрі зареєстровані у Швейцарії, але є частиною російського “Газпрому”, стануть “поховальним передзвоном” за трубопроводом, повідомив один із чиновників.
Такий крок означатиме прорив у політиці Байдена щодо “Північного потоку-2”, адже раніше санкції були запроваджені лише проти невеликих компаній, пов’язаних із газопроводом.
Джо Байден та чиновник із Держдепартаменту США з енергетики Амос Хохштейн давно виступали проти “Північного потоку-2”, але побоювалися, що жорсткі санкції негативно позначаться на відносинах із Німеччиною.
Проте зараз, коли уряд ФРН після довгих перемовин погодився зупинити сертифікацію трубопроводу, США почуваються розкутіше і можуть вводити серйозні санкції. Зазначається, що в адміністрації Байдена власне і домагались того, аби Німеччина самостійно зупинила трубопровід, відтак уможлививши запровадження жорстких санкцій.
Санкції, найімовірніше, матимуть двопартійну підтримку, адже і республіканці, і демократи давно називають “Північний потік-2” загрозою енергетичній безпеці Європи.
- Нагадаємо, Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час зустрічі з президентом Ірландії Міхалом Мартіном заявив про зупинку сертифікації російського газопроводу “Північний потік-2”.
- Після цього очільник Міністерства зовнішніх справ України Дмитро Кулеба відреагував на заяву канцлера Німеччини Олафа Шольца щодо зупинки процесу сертифікації російського газопроводу “Північний потік-2”.
- Також колишній президент Росії, голова партії “Єдина Росія” та заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв зреагував на заяву канцлера ФРН Олафа Шольца щодо припинення сертифікації газопроводу “Північний потік-2”.