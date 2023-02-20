Про це повідомляє Politico.

Адміністрація Байдена терміново тисне на адміністрацію президента Володимира Зеленського, щоб вона закріпила свої досягнення – і, можливо, завдала власного контрудару.

Білий дім також сказав команді Зеленського через багатьох офіційних осіб готуватися до наступу зараз, оскільки зброя та допомога з Вашингтона та Європи надходять вільно.

У Вашингтоні підтримка України залишається в основному двопартійною, хоча дехто в адміністрації побоюється, що може бути важче надіслати додаткову допомогу Києву на тлі зростаючого опору з боку нової Палати представників, контрольованої республіканцями. Утім, навіть деякі з найзапекліших критиків Байдена вітають його роботу.

Окрім цього, законодавці, які підтримують допомогу Україні, висловлюють впевненість, що обидві палати Конгресу США продовжать зусилля у цьому напрямку. А посадовці адміністрації Байдена наполягають на тому, що Білий дім не тиснутиме на Україну в питанні проведення переговорів із Росією.

Варто зауважити, що у виданні також аналізували ймовірність візиту Байдена до Києва, проте, припустили, що такий крок був би “надто ризикованим” як для глави США, так і для України. Водночас, вже вранці 20 лютого, стало відомо про приїзд американського президента до Києва.

Відповідаючи на питання про важливість перебування в Києві, Байден зазначив, що це його восьмий візит до міста.

Кожного разу [поїздка до Києва] все важливіша”, – сказав він.

Джо Байден заявив, що Київ “захопив частину мого серця”.

Раніше Велика Британія заявила, що Росія розгорнула майже всю свою армію в Україні, збільшуючи тиск уздовж лінії фронту на сході країни, але не досягаючи прориву.