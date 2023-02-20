Про це повідомляє Politico.
Адміністрація Байдена терміново тисне на адміністрацію президента Володимира Зеленського, щоб вона закріпила свої досягнення – і, можливо, завдала власного контрудару.
Білий дім також сказав команді Зеленського через багатьох офіційних осіб готуватися до наступу зараз, оскільки зброя та допомога з Вашингтона та Європи надходять вільно.
У Вашингтоні підтримка України залишається в основному двопартійною, хоча дехто в адміністрації побоюється, що може бути важче надіслати додаткову допомогу Києву на тлі зростаючого опору з боку нової Палати представників, контрольованої республіканцями. Утім, навіть деякі з найзапекліших критиків Байдена вітають його роботу.
Окрім цього, законодавці, які підтримують допомогу Україні, висловлюють впевненість, що обидві палати Конгресу США продовжать зусилля у цьому напрямку. А посадовці адміністрації Байдена наполягають на тому, що Білий дім не тиснутиме на Україну в питанні проведення переговорів із Росією.
Варто зауважити, що у виданні також аналізували ймовірність візиту Байдена до Києва, проте, припустили, що такий крок був би “надто ризикованим” як для глави США, так і для України. Водночас, вже вранці 20 лютого, стало відомо про приїзд американського президента до Києва.
Відповідаючи на питання про важливість перебування в Києві, Байден зазначив, що це його восьмий візит до міста.
Кожного разу [поїздка до Києва] все важливіша”, – сказав він.
Джо Байден заявив, що Київ “захопив частину мого серця”.
Раніше Велика Британія заявила, що Росія розгорнула майже всю свою армію в Україні, збільшуючи тиск уздовж лінії фронту на сході країни, але не досягаючи прориву.
- 20 лютого президент США Джо Байден відвідав Україну – поїздка до останнього трималася в таємниці.
- Президент США Джо Байден наголосив на “непохитній” підтримці Сполученими Штатами України, оголосив про нову військову допомогу та новий ряд санкцій проти Росії.
- Візит в Україну високопоставленого гостя до останнього був секретним, він ніде офіційно не анонсувався.
- Російські окупаційні війська, ймовірно, зазнають політичного тиску на тлі наближення річниці повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України.
- 20 лютого 2014 року розпочалася військова операція вторгнення, здійснена російськими військами на території Криму для анексії Кримського півострова від України та окупації його Росією. Захоплення півострова стало першою частиною збройного конфлікту між Росією та Україною і завершилося анексією Криму. Після окупації півострова РФ розпочала війну на сході України.