20 лютого президент Джо Байден вирушає до Польщі, щоб зустрітися з президентом Анджеєм Дудою та іншими лідерами НАТО. Офіційні особи США вважають, що оборона України от-от досягне критичної фази, коли Росія розпочне свій наступ, про який повідомляли раніше. Тому від Києва союзники вимагають закріпити досягнення.

Про це повідомляє Politico.

Адміністрація Байдена терміново тисне на адміністрацію президента Володимира Зеленського, щоб вона закріпила свої досягнення – і, можливо, завдала власного контрудару.

Білий дім також сказав команді Зеленського через багатьох офіційних осіб готуватися до наступу зараз, оскільки зброя та допомога з Вашингтона та Європи надходять вільно.

У Вашингтоні підтримка України залишається в основному двопартійною, хоча дехто в адміністрації побоюється, що може бути важче надіслати додаткову допомогу Києву на тлі зростаючого опору з боку нової Палати представників, контрольованої республіканцями. Утім, навіть деякі з найзапекліших критиків Байдена вітають його роботу.

Окрім цього, законодавці, які підтримують допомогу Україні, висловлюють впевненість, що обидві палати Конгресу США продовжать зусилля у цьому напрямку. А посадовці адміністрації Байдена наполягають на тому, що Білий дім не тиснутиме на Україну в питанні проведення переговорів із Росією.

Варто зауважити, що у виданні також аналізували ймовірність візиту Байдена до Києва, проте, припустили, що такий крок був би “надто ризикованим” як для глави США, так і для України. Водночас, вже вранці 20 лютого, стало відомо про приїзд американського президента до Києва.

Відповідаючи на питання про важливість перебування в Києві, Байден зазначив, що це його восьмий візит до міста.

Кожного разу [поїздка до Києва] все важливіша”, – сказав він.

Джо Байден заявив, що Київ “захопив частину мого серця”.

Раніше Велика Британія заявила, що Росія розгорнула майже всю свою армію в Україні, збільшуючи тиск уздовж лінії фронту на сході країни, але не досягаючи прориву.