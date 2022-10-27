Про це пише Reuters.
Кірбі, розмовляючи з журналістами, додав, що загальнодоступна інформація свідчить про те, що росіяни намагалися застосувати протисупутникові технології.
РФ, яка у 1957 році запустила в космос “Супутник-1”, перший штучний супутник, а в 1961 році вивела першу людину у відкритий космос, має значний космічний потенціал – як і Сполучені Штати та Китай. У 2021 році РФ запустила протисупутникову ракету, щоб знищити один із власних супутників.
Костянтин Воронцов, заступник директора департаменту з питань нерозповсюдження та контролю над озброєннями МЗС РФ, заявив в ООН, що Сполучені Штати та їхні союзники намагаються використовувати космос для посилення домінування Заходу.
За його словами, США разом з союзниками залучають компоненти цивільної космічної інфраструктури “у збройних конфліктах”.
Воронцов, читаючи нотатки, сказав, що використання західних супутників для допомоги українським військовим зусиллям є “надзвичайно небезпечною тенденцією”.
“Квазіцивільна інфраструктура може бути законною мішенню для удару у відповідь” — сказав Першому комітету ООН, додавши, що використання Заходом таких супутників для підтримки України є “провокаційним”.
Водночас Воронцов не згадав жодних конкретних супутникових компаній, хоча раніше цього місяця Ілон Маск заявив, що його компанія SpaceX продовжить фінансувати свій інтернет-сервіс Starlink в Україні, посилаючись на необхідність “добрих справ”.
- Компанія американського винахідника Ілона Маска “SpaceX” заявила, що продовжуватиме фінансувати Starlink в Україні, попри колишні заяви, що більше не в змозі це робити.
- Американський винахідник Ілон Маск заявив, що Росія намагається знищити роботу системи супутникового інтернету Starlink.
- Протягом багатьох місяців російський президент Володимир Путін очікував та спостерігав, сподіваючись на розрив чудового вашингтонського консенсусу, створеного президентом Джо Байденом щодо необхідності зробити все можливе для захисту демократії в Україні.