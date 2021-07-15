Про це під час брифінгу повідомили представники Білого дому.
Коментуючи ситуацію навколо газопроводу “Північний потік-2”, представники адміністрації Джо Байдена заявили, що він розмовляв про це з Зеленським під час телефонної розмови перед зустріччю з президентом РФ Володимиром Путіним.
Щодо візиту Зеленського до США представники Білого дому зазначили, що він може відбутися цього літа.
“Коли президент (Байден, – ред.) розмовляв з президентом Зеленським на початку літа, він запросив його відвідати Вашингтон цього літа. Ми ніколи не уточнювали, в якому місяці це відбуватиметься, і все ще очікуємо візиту президента Зеленського до Білого дому цього літа, але поки не можемо оголосити дату”, – заявив один з представників адміністрації Байдена.
Раніше повідомлялося, що зустріч президентів України та США Володимира Зеленського і Джо Байдена планується на кінець липня.
- Як сповіщалося, у понеділок, 7 червня, відбулася друга розмова між президентами України та США Володимиром Зеленським та Джо Байденом. Сповіщалося, що українського лідера було запрошено до Вашингтону в липні.
- Сповіщаючи про результати телефонної розмови, Україна заявила, що Байден підтримав план членства в НАТО. Згодом цю заяву виправили.
- Президент України Володимир Зеленський під час майбутньої зустрічі з президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом порушуватиме теми співпраці в оборонній сфері, безпекової ситуації на Донбасі та в Чорноморському регіоні, а також співробітництва з МВФ та проведення реформ.