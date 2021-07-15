У Білому домі заявили, що візит президента України Володимира Зеленського до США може відбутися цього літа, але дату ще не узгоджено.

Про це під час брифінгу повідомили представники Білого дому.

Коментуючи ситуацію навколо газопроводу “Північний потік-2”, представники адміністрації Джо Байдена заявили, що він розмовляв про це з Зеленським під час телефонної розмови перед зустріччю з президентом РФ Володимиром Путіним.

Щодо візиту Зеленського до США представники Білого дому зазначили, що він може відбутися цього літа.

“Коли президент (Байден, – ред.) розмовляв з президентом Зеленським на початку літа, він запросив його відвідати Вашингтон цього літа. Ми ніколи не уточнювали, в якому місяці це відбуватиметься, і все ще очікуємо візиту президента Зеленського до Білого дому цього літа, але поки не можемо оголосити дату”, – заявив один з представників адміністрації Байдена.

Раніше повідомлялося, що зустріч президентів України та США Володимира Зеленського і Джо Байдена планується на кінець липня.