Про це інформує CNN.

У повідомленні у вівторок Білий дім також оголосив кандидата на посаду посла США в Барбадосі, Федерації Сент-Кітс і Невіс, Сент-Люсія, Антигуа і Барбуда, Співдружність Домініки, Гренада, Сент-Вінсент і Гренадіни, а також два члени правління Федеральної корпорації страхування вкладів.

Адміністрація Байдена сподівається швидко залучити Трейсі на місце Джона Саллівана, який пішов у відставку на початку цього місяця.

Час її прибуття залежатиме від того, чи погодиться РФ прийняти її як посла в час величезної напруги між Вашингтоном і Москвою, оскільки повномасштабна війна в Україні триває.

Призначення Трейсі означатиме повну перебудову керівництва посольства в Москві. Салліван не був у РФ більшу частину літа, тому що він був у США зі своєю дружиною, яка серйозно хворіла і померла минулого тижня.

Лінн Трейсі народилася в американському місті Барбертон, у 986 році здобула ступінь бакалавра з дослідження Радянського Союзу в Університеті Джорджії. У 1994 році отримала диплом юриста в Університеті Акрона. З 1987 по 1990 рік проживала у Москві.

У 2001-2002 роках обіймала посаду референта з Грузії. З 2004 до 2006 року працювала в дипломатичному представництві в Казахстані. З 2006 по 2009 рік була головою консульства США в Пакистані, отримавши за підсумками цього відрядження від імені тодішнього держсекретаря Гілларі Клінтон нагороду «За виявлений героїзм». 26 серпня 2008 року на неї було скоєно замах.

У 2010-2011 роках обіймала посаду заступника посла США у Туркменістані. З 19 лютого 2019 року є послом США у Вірменії.

До присяги як посла в Єревані в 2019 році обіймала посаду старшого радника у справах РФ в Бюро Держдепартаменту у справах Європи та Євразії. Трейсі розмовляє російською і добре знайома з реаліями російської політики.

Якщо Трейсі затвердять на посаду посла в РФ, вона стане першою жінкою, яка очолила американську дипмісію в Москві.