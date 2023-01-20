У ніч на 20 січня Сполучені Штати оголосили про надання Україні нового пакета військової допомоги на загальну суму у 2,5 млрд доларів.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби міністерства оборони Сполучених Штатів.

Як наголосили у відомстві, новий пакет допомоги Україні є вже тридцятим вилучення озброєння та боєзапасів зі складів Пентагону від серпня 2021 року.

Новий пакет містить сотні одиниць бронетехніки, підтримку для ППО України та інші важливі засоби, серед яких:

додаткові боєприпаси для зенітно-ракетних систем NASAMS;

8 систем ППО “Avenger”;

59 бойових машин піхоти “Bradley ” з 590 протитанковими ракетами TOW і 295 000 снарядів калібру 25 мм;

90 бронетранспортерів “Stryker ” з 20 мінними установками;

53 машини із захистом від мін MRAP;

350 бронемашин HMMWV;

20 000 артилерійських снарядів калібру 155 мм;

близько 600 високоточних 155-мм артилерійських снарядів;

95 000 артилерійських снарядів калібру 105 мм;

близько 11 800 120-мм мінометних снарядів;

додаткові боєзапаси для HIMARS;

12 автомобілів для боєзапасів;

6 командно-штабних машин;

22 тактичних автомобілі для транспортування зброї;

Високошвидкісні протирадіаційні ракети HARMs;

близько 2000 протитанкових ракет;

понад 3 000 000 боєзапасів до стрілецької зброї;

підривна техніка для розчищення перешкод;

протипіхотні боєзапаси Claymore;

прилади нічного бачення;

запчастини та інше польове обладнання.

У міноборони США зауважили, що останні масовані ракетні атаки РФ на критичну інфраструктуру України “демонструють руйнівний вплив жорстокої війни Росії в Україні”.

“Цей пакет надає додаткові боєприпаси NASAMS і системи протиповітряної оборони “Avenger”, щоб допомогти Україні протистояти низці загроз малої та середньої дальності та зміцнити ешелоновану протиповітряну оборону України. 59 БМП Bradley, що входять до цього пакету, разом із 50 БТРами Bradley, які були передані раніше 6 січня, і 90 БТРами Stryker забезпечать Україну двома бригадами бронетанкової техніки”, – наголосили у Пентагоні.

Загалом Сполучені Штати виділили понад 27,4 мільярда доларів на безпекову допомогу Україні з початку правління адміністрації Байдена. З 2014 року Сполучені Штати виділили понад 29,5 мільярдів доларів на безпекову допомогу Україні та понад 26,7 мільярда доларів з початку неспровокованого та жорстокого повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року.