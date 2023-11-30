Зокрема, у документах Білого дому, які надаються конгресменам, йдеться про те, що компанії в Пенсильванії отримали $2,36 млрд на виробництво зброї та боєприпасів. В Техасі отримали $1,45 млрд, а в Аризоні – $2,2 млрд.

Акцент на цих штатах зроблено невипадково, адже 18 конгресменів з Техасу, та шестеро з Пенсильванії та Аризони не підтримували безпекову допомогу Україні.

Адміністрація президента США Джо Байдена за допомогою розповсюдження даних про інвестиції, які отримують компанії в цих штатів від допомоги Києву, намагаються переконати парламентарів та громадськість у необхідності підтримати Україну та Ізраїль.