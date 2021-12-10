Телефонна розмова президентів США та України Джо Байдена і Володимира Зеленського 9 грудня дала змогу зрозуміти, що Сполучені Штати та їхні союзники й партнери віддані принципу "жодних рішень чи дискусій про Україну без України".

Про це йдеться в заяві про підсумки переговорів, опублікованій на сайті Білого дому.

“Президент Байден висловив глибоке занепокоєння США і наших європейських союзників з приводу агресивних дій Росії щодо України і дав зрозуміти, що США і наші союзники дадуть відповідь рішучими економічними та іншими заходами у разі подальшого військового втручання. Він підтвердив непохитну відданість США суверенітету і територіальній цілісності України”, – йдеться в повідомленні.

Лідер США також сповістив президенту Путіну щодо підтримки нормандського формату та зусиль стосовно виконання Мінських домовленостей, які США розглядають як ще один варіант з погляду деескалації та дипломатії.

“Я знаю, що в пресі було багато заперечень щодо того, були поступки чи ні. Цілком зрозуміло, що не було. Я думаю, що президент Байден дуже ясно дав зрозуміти, що він дотримується наших принципів. Він ясно дав зрозуміти, що одна нація не може змусити іншу націю змінити свої межі, не може наказати змінити свою політику і нація не може сказати іншим, з ким вони можуть працювати. Отже, президент Байден наголосив на тих моментах, які він висловив Путіну, і дуже ясно дав зрозуміти президенту Зеленському, що це було ключовим посланням його розмови з ним”, – заявив представник адміністрації.

Зазначається, що президенти також обговорили подальші дії, зокрема спрямовані на дипломатичне розв’язання ситуації, а також Байден недвозначно заявив про свою підтримку продовження консультацій і розмов у НАТО про зусилля “з удосконалення нашої позиції в галузі оборони та стримування”.

У повідомленні Білого дому наголосили, що розмова між президентами США й України була теплою”.

Нагадаємо, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак в ефірі програми “Право на владу” прокоментував вчорашню розмову та заявив, що Байден відзначив прогрес у процесі реформ в Україні, зокрема судової.

“Президент Байден привітав Президента Зеленського з тим, що дуже великий прогрес у проведенні реформ, особливо це стосується реформи судової гілки влади. Ми сьогодні всі побачили сигнали, які були надані у вигляді санкцій – проти, у першу чергу, людини, яка блокувала на самому верху Конституційного Суду України проведення цих реформ. Думаю, що це дуже чіткий і дуже показовий сигнал, який ми сьогодні отримали”, – сказав Єрмак.

Трохи згодом перемовини прокоментував і сам Зеленський у Twitter.