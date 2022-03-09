Про це повідомляє американський телеканал CNN.
“Ми взяли до уваги неправдиві заяви Росії про нібито американські лабораторії біологічної зброї та розробку хімічної зброї в Україні. Ми також бачили, як китайські чиновники повторюють ці теорії змови”, – зазначила Псакі.
We took note of Russia’s false claims about alleged U.S. biological weapons labs and chemical weapons development in Ukraine. We’ve also seen Chinese officials echo these conspiracy theories.
— Jen Psaki (@PressSec) March 9, 2022
За її словами, наразі Захід має пильнувати за РФ, котра може застосувати хімічну чи біологічну зброю в Україні або створити операцію під фальшивим прапором із її використанням.
Псакі також відзначила “тривалий і добре задокументований досвід використання хімічної зброї” РФ, а також її модель “звинувачення Заходу в тих самих порушеннях, які здійснює сама країна-агресор”.
Своєю чергою, держсекретар Ентоні Блінкен попередив раніше про можливість здійснення РФ фальшивої або справжньої атаки з використанням хімічної зброї як сфабрикованого приводу для вторгнення в Україну. Але його коментарі прозвучали до того, як почалося повномасштабна атака російська атака на Україну.
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