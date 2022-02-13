Сьогодні відбулась телефонна розмова між президентом США Джо Байденом та президентом України Володимиром Зеленським, під час якої американський лідер запевнив - США зреагують на будь-яку агресію Кремля щодо України.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Білого дому.

Під час розмови Джо Байден укотре запевнив Володимира Зеленського, що Сполучені Штати Америки підтримують суверенітет та територіальну цілісність України.

Окрім цього, очільник США зазначив, що Вашингтон зі своїми союзниками та партнерами готові швидко та рішуче зреагувати на будь-яку подальшу російську агресію у бік України.

Президенти США та України погодились, що потрібно продовжувати дипломатичні кроки для стримування агресії Росії, яка зосередила війська біля українського кордону.