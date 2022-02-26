Білий дім заявив, що разом з Європейською комісією, Францією, Німеччиною, Італією, Великобританією та Канадою США підтримують виключення деяких російських банків із SWIFT, мережі високого рівня безпеки. який об’єднує тисячі фінансових установ по всьому світу, і пообіцяв докласти зусиль, щоб "колективно переконатися, що ця війна є стратегічним провалом для Путіна".

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

“Це гарантує, що ці банки будуть відключені від міжнародної фінансової системи та зашкодить їх здатності діяти в усьому світі”, – повідомила пресслужба Білого дому у спільній заяві, а також обіцяли “обмежувальні заходи, які не дозволять Центральному банку Росії використовувати свої міжнародні резерви таким чином, щоб підірвати вплив наших санкцій” та обмежити продаж “золотих паспортів”, які дозволяють російським олігархам уникнути тягаря вже введених санкцій.

Повне виключення Росії з SWIFT або Товариства всесвітньої міжбанківської фінансової телекомунікації назвали фінансовим “ядерним варіантом”, при цьому президент США Джо Байден і його помічники підкреслили, наскільки складним для світової спільноти буде цей крок. Вони також відзначили, що США не можуть в односторонньому порядку вигнати Росію.

“Ми стоїмо з українським народом у цю темну годину. Навіть крім заходів, які ми оголошуємо сьогодні, ми готові вжити подальших заходів, щоб притягнути Росію до відповідальності за її напад на Україну”, – наголосили представники США.

Російський Центральний банк також підпав під санкції – це вдарить по великій частині міжнародних резервів – 643 млрд дол, які РФ наростила перед вторгненням в Україну.