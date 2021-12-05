Розмова президента США Джо Байдена з російським очільником Володимиром Путіним відбудеться 7 грудня по відеозв'язку.

Про це повідомляє Білий дім.

У повідомленні уточнюється, що Байден має підкреслити стурбованість США військовою діяльністю Росії на кордоні з Україною та підтвердити підтримку Сполученими Штатами суверенітету та територіальної цілісності України.