Про це повідомляє Білий дім.
У повідомленні уточнюється, що Байден має підкреслити стурбованість США військовою діяльністю Росії на кордоні з Україною та підтвердити підтримку Сполученими Штатами суверенітету та територіальної цілісності України.
- Нагадаємо, під час брифінгу напередодні Джо Байден заявив, що працює на тим, аби унеможливити вторгнення Росії в Україну. Він додав, що не погодиться на жодні “червоні лінії” Москви.
- У ході цього ж брифінгу Джо Байден заявив, що його адміністрація наразі готує комплекс ініціатив проти Росії.
- До того генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив про захист України у разі прямої загрози з боку Російської Федерації.
- Володимир Путін хоче розпочати предметні переговори з НАТО щодо досягнення юридичних гарантій “нерозширення Альянсу на схід”.