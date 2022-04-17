Про це повідомляє сувенірний онлайн-магазин Білого дому.
Прибуток від продажу спрямують на гуманітарну допомогу українському народу. На сайті сувенірів Адміністрації президента є дві монети, де згадують Зеленського. На шостій монеті з серії президента України названо “героєм війни”.
Сьому монету присвятили саме зверненню Зеленського до Конгресу США 7 березня 2022 року. На ній Зеленського зобразили з підписом, що він “лідер світу” і “лідер миру”.
“Промову Зеленського там вважають зразковою як для лідера воєнного часу, і вона стоїть на одному щабелі з легендарними промовами Уїнстона Черчілля під час Другої світової війни”, — зазначила Верховна Рада України у Telegram
- Нагадаємо, у міністерстві оборони США повідомили, що передадуть Україні гелікоптери Мі-17, які повинні були дістатись Афганістану.
- Також Україна веде переговори щодо закупівлі важких ударних безпілотників з американською компанією General Atomics. Серед заявленого — основний розвідувальний та ударний БПЛА ВПС США MQ-9 Reaper.
- Державний секретар США Ентоні Блінкен попередив європейських союзників, що за оцінками Сполучених Штатів війна РФ проти України може тривати до кінця 2022 року.