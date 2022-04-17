Сполучені Штати Америки випустили дві пам'ятні монети у Білому домі. Серія має назву "Історичні моменти", а на них зображено Україну та президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляє сувенірний онлайн-магазин Білого дому.

Прибуток від продажу спрямують на гуманітарну допомогу українському народу. На сайті сувенірів Адміністрації президента є дві монети, де згадують Зеленського. На шостій монеті з серії президента України названо “героєм війни”.

Сьому монету присвятили саме зверненню Зеленського до Конгресу США 7 березня 2022 року. На ній Зеленського зобразили з підписом, що він “лідер світу” і “лідер миру”.

“Промову Зеленського там вважають зразковою як для лідера воєнного часу, і вона стоїть на одному щабелі з легендарними промовами Уїнстона Черчілля під час Другої світової війни”, — зазначила Верховна Рада України у Telegram

Зокрема випущення подібних монет у Білому домі свідчить про підтримку України.