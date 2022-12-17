Про це повідомляє Голос Америки посилаючись на заяву радника Білого дому з питань національної безпеки Джейкп Саллівана.
У своїй заяві посадовець наголосив, що США розуміють, що повинні продовжувати військову підготовку України, аби Київ мав перевагу на полі бою і не тільки.
“І коли дозріє дипломатія, українці опинилися у найкращій можливій позиції за столом переговорів”, – зазначив Салліван.
Він додав, адміністрація Байдена робить усе, щоб українці відстояли суверенітет своєї держави та її територіальну цілісність.
Саме тому Білий дім і звернувся до Конгресу щодо надання майже 38 мільярдів доларів, які підуть на гуманітарну та військову допомогу Україні, резюмував Салліван.
- За інформацією ЗМІ, Сполучені Штати розглядають можливість передати Україні комплекси Patriot, бомбові комплекти та посилити навчання ЗСУ, оскільки Кремль все ще прагне захопити більше українських територій.