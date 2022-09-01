Про це повідомило The New York Times.
США використовують напівпровідники як інструмент для стримування досягнень країн у певних областях. Наприклад, розробка високопродуктивних обчислень та штучного інтелекту.
Обмеження стосуються високопродуктивних моделей чіпів, відомих як графічні процесори. Їх реалізовують компанії компаніями Nvidia і Advanced Micro Devices. Подібні чіпи розробляли для рендеринга зображень у відеоіграх.
Останнє десятиліття їх стали широко використовувати в найбільших суперкомп’ютерах. Ними забезпечують техніку для розпізнавання мови і об’єктів на фотографіях.
Суперкомп’ютери можуть використовувати для розроблення зброї та збору розвідданих. У Китаї подібні технології застосовували для стеження за мусульманськими меншинами країни. Штучний інтелект частіше використовували для ідентифікації осіб на відеозображеннях, що є елементом стеження та переслідування.
- Німецький IT-виробник Infineon після початку війни в Україні припинив постачання до РФ мікросхем, які використовувалися для біометричних закордонних паспортів.