Сполучені Штати Америки ввели нові обмеження у торговельних відносинах з Росією та Китаєм. США запровадили обмеження на продаж деяких складних комп'ютерних чіпів.

Про це повідомило The New York Times.

США використовують напівпровідники як інструмент для стримування досягнень країн у певних областях. Наприклад, розробка високопродуктивних обчислень та штучного інтелекту.

Обмеження стосуються високопродуктивних моделей чіпів, відомих як графічні процесори. Їх реалізовують компанії компаніями Nvidia і Advanced Micro Devices. Подібні чіпи розробляли для рендеринга зображень у відеоіграх. Останнє десятиліття їх стали широко використовувати в найбільших суперкомп’ютерах. Ними забезпечують техніку для розпізнавання мови і об’єктів на фотографіях.