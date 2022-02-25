Про це повідомляє американський телеканал CNN із посиланням на слова прессекретарки Білого дому Джен Псакі.
Вона заявила, що Білий дім обурений інформацією про заручників – це незаконно та небезпечно. Не лише з точки зору гуманності, але з точки зору підтримки та захисту об’єктів ядерних відходів.
“Ми обурені достовірними повідомленнями про те, що російські солдати зараз тримають в заручниках персонал Чорнобильських об’єктів”, – заявила журналістам Джен Псакі. “Це незаконне та небезпечне захоплення заручників, яке може зруйнувати звичайні зусилля державної служби, необхідні для підтримки та захисту об’єктів ядерних відходів, є, очевидно, надзвичайно тривожним і дуже занепокоєним”.
Прессекретарка Білого дому закликала негайно звільнити працівників Чорнобильської атомної електростанції.
- Глава Сумської обласної державної адміністрації, керівник військово-цивільної адміністрації Дмитро Живицький заявив, що військова техніка росіян направилася з Сум до Києва.