Адміністрація президента США Джо Байдена скликає віртуальну зустріч 8 грудня з керівниками нафтової та газової промисловості, щоб обговорити, як Сполучені Штати можуть підтримати українську енергетичну інфраструктуру.

Про це йдеться у листі, з яким ознайомилося Reuters.

Зустріч прийде на тлі ракетних атак Росії на енергооб’єкти України, про що у своєму листі до енергокомпаній наголосив заступник міністра енергетики США Девід Турк

“Разом ми можемо допомогти підвищити стійкість України”, — написав він.

Засідання скликає управління кібербезпеки, енергетичної безпеки та реагування на надзвичайні ситуації. До його складу входять члени Координаційної ради нафтогазового сектору, до якої, своєю чергою, входять 26 професійних асоціацій.

“Ця зустріч є частиною постійної, проактивної взаємодії міністерства енергетики з промисловістю, щоб переконатися, що вони готові забезпечувати стабільне та надійне енергоспоживання для своїх клієнтів вдома, одночасно вивчаючи сфери співпраці для підтримки наших союзників за кордоном”, — повідомили у департаменті енергетики у відповідь на запит на коментар.

Напередодні, 5 грудня, Росія завдала чергового масованого ракетного удару по енергооб’єктах України, укотре знеструмивши низку областей.

Новий ракетний обстріл в Україні очікувався протягом кількох днів, і він відбувся саме у момент, коли в країні відновили енергосистему після попередніх обстрілів.