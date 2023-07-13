На новій посаді Елеонор займатиметься юридичними питаннями компанії разом із командою з 85 юристів. Вона також буде тісно співпрацювати з міжнародною командою комплаєнсу задля підтримання тісної співпраці зі світовими регуляторами та законодавцями та розвитку індустрії.

Засновник і генеральний директор Binance Чанпен Чжао (CZ) заявив: «Елеонор працює в Binance вже майже два роки, і за цей час вона швидко стала надійним радником для мене та Binance у юридичних питаннях. Її великий досвід у юриспруденції, глибокі знання галузі, непохитна чесність та відмінна працездатність роблять її незамінним активом для компанії. Я впевнений, що під керівництвом Елеонор наша лідируюча на ринку юридична команда продовжуватиме успішно виконувати свою місію із захисту користувачів та управління ризиками на нашій платформі».

Елеонор приєдналася до юридичної команди Binance у листопаді 2021 року. Згодом її підвищили на посаду керівника юридичної служби для Азіатсько-Тихоокеанського та Близькосхідно-Північноафриканського регіонів Binance, де вона контролювала регіональні питання та керувала командою юристів, що спеціалізуються на регуляторних питаннях, угодах злиття та поглинання, комерційному праві та судах. Вона сприяла отриманню ліцензій та реєстрацій з надання послуг віртуальних активів для Binance у кількох юрисдикціях, включаючи Бахрейн, Дубай та Нову Зеландію.

“Цифрові активи нині переживають трансформуючий період, оскільки їх прийняття стрімко зростає і індустрія еволюціонує до зрілого і регульованого сектора. Я рада очолити юридичну команду Binance у такий вирішальний момент”, – сказала Елеонор. “Регулятори та Binance як лідер галузі несе відповідальність за захист споживачів, залишаючи простір для технологічного зростання та інновацій. Наша команда продовжуватиме активно взаємодіяти та співпрацювати з регуляторами по всьому світу для реалізації цієї мети”.

Елеонор на відмінно закінчила Кембриджський університет та є досвідченою юристкою із 15-річним стажем роботи. Перед тим, як приєднатись до Binance, вона працювала в американських юридичних фірмах, включаючи Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP та Affiliates, де спеціалізувалася на судових справах та спірних питаннях.

Про Binance

Binance – провідна світова блокчейн-екосистема та постачальник криптовалютної інфраструктури з комплексом фінансових продуктів, який включає найбільшу за обсягом біржу торгівлі цифровими активами. Платформа Binance, якій довіряють мільйони людей у світі, має на меті допомогти користувачам здобути свободу грошей. Вона пропонує унікальний портфель криптовалютних продуктів та можливостей. Серед них: торгівля та фінанси, освіта, дослідження, благодійність, інвестиції та інкубація, децентралізація та інфраструктурні рішення, а також багато іншого. Для отримання більш детальної інформації відвідайте Binance.com.