Київ, 24 липня 2023 - Binance, провідна світова блокчейн-екосистема та постачальник криптовалютної інфраструктури, разом із Міністерством цифрової трансформації України та Львівським IT Кластером, сьогодні оголошує про завершення освітнього проєкту ІТ Generation за підтримки фонду Binance Charity. У ньому взяли участь 2200 студентів і 1877 студентів успішно завершили навчання.

У рамках партнерства Binance Charity виділила 1 млн USDT на надання стипендій. Суму стипендій студенти отримали на криптогаманці після їх успішної реєстрації на курси завдяки екосистемі BNB Chain.

Навчання в рамках проєкту тривало з вересня 2022 року по липень 2023 року в залежності від школи та конкретного навчального курсу. За напрямком FrontEnd навчалися 378 студентів, QA — 299, UI/UX Design — 231, Python — 214, Project/Product management — 182, Java — 152, JavaScript — 151, HR — 105, Digital Marketing — 88, Business Analysis — 46, BlockChain — 31.

Cтаном на 17 липня вже 147 випускників повідомили про успішне працевлаштування в ІТ-сфері. Найчастіше студенти проєкту знаходили роботу за напрямком Project (Product) Management, HR та JavaScript.

«ІT Generation — один із флагманських проєктів Мінцифри, адже розвиток освіти для майбутнього економічного та технологічного зростання нашої країни дуже важливий. Тому IT Generation — це лише початок. Ми і надалі допомагатимемо талановитим українцям будувати успішний кар’єрний шлях в перспективній технологічній галузі», — зазначив Олександр Борняков, заступник міністра цифрової трансформації України.

“Проєкт ІT Generation став важливою віхою у нашому партнерстві із Міністерством Цифрової Трансформації. Ми дуже раді, що він продемонстрував реальну цінність. Проєкт був покликаний підтримати українців, шо втратили роботу через війну і став ще одним доказом позитивного впливу криптовалют та блокчейну на трансформацію нашого суспільства,” — сказав Кирило Хом’яков, генеральний менеджер Binance в Україні.

Проєкт реалізується за підтримки Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України» та проєкту «Цифрові, інклюзивні, доступні: підтримка цифровізації державних послуг в Україні», що впроваджується ПРООН в Україні за підтримки Швеції.

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Міністерство цифрової трансформації

Міністерство цифрової трансформації було створене у вересні 2019 року. Його мета — перетворити Україну на цифрову державу. Ключовий проєкт Мінцифри — екосистема Дія, що складається з мобільного застосунку, порталу та інших сервісів. У Дії Мінцифра запустила перший у світі цифровий паспорт, що є повним аналогом звичайного, найшвидшу реєстрацію бізнесу, комплексну послугу для батьків єМалятко та багато інших послуг. Ще один важливий проєкт — Дія.City — унікальний правовий та податковий простір для IT-компаній. Після повномасштабного вторгнення росії Мінцифра розпочала першу у світі діджитал-війну проти агресора.

Про Binance

Binance є провідною світовою блокчейн-екосистемою та постачальником криптовалютної інфраструктури з набором фінансових продуктів, який включає найбільшу за обсягом біржу цифрових активів. Платформа Binance, якій довіряють мільйони людей у всьому світі, має на меті надати свободу грошей користувачам і має неперевершений портфель криптопродуктів і пропозицій, зокрема: торгівлю та фінанси, освіту, дані та дослідження, соціальне благо, інвестиції та інкубацію, децентралізацію. інфраструктурні рішення тощо. Для отримання додаткової інформації відвідайте: https://www.binance.com

Про Binance Charity

Це неприбуткова організація, яка займається просуванням благодійності через блокчейн для досягнення глобального сталого розвитку. У рамках програми допомоги українцям, які постраждали від війни, Binance виділила 10 мільйонів доларів США через благодійний фонд Binance Charity, для підтримки переміщених дітей та сімей в Україні та сусідніх країнах. BinanceCharity також зосереджує зусилля на роботі з благодійними організаціями в Україні, щоб підтримати людей, які не змогли виїхати та зіткнулися із ще більшою загрозою для життя.

Крім того, Binance Charity створила криптовалютний краудфандинговий сайт «Фонд екстреної допомоги Україні», щоб люди з усього світу могли пожертвувати криптовалюту для підтримки України. Він уже зібрав близько $14 млн.

Львівський IT Кластер

Львівський ІТ Кластер — це найбільша ІТ-спільнота України, учасниками якої є понад 220 техкомпаній. Впродовж 10 років Кластер запускає та втілює в життя проєкти з розвитку профільної освіти, підтримки стартапів, інфраструктурного розвитку міста і забезпечення комфортних умов для життя та ведення бізнесу в місті. Після повномасштабного наступу росії у Кластері з’явилася низка проєктів, які допомагають ЗСУ, посилюють рівень безпеки та обороноздатності Львівщини та підтримують тимчасово переміщених осіб.