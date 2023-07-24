У рамках партнерства Binance Charity виділила 1 млн USDT на надання стипендій.  Суму стипендій студенти отримали на криптогаманці після їх успішної реєстрації на курси завдяки екосистемі BNB Chain.

Навчання в рамках проєкту тривало з вересня 2022 року по липень 2023 року в залежності від школи та конкретного навчального курсу.  За напрямком FrontEnd навчалися 378 студентів, QA — 299, UI/UX Design — 231, Python — 214, Project/Product management — 182, Java — 152, JavaScript — 151, HR — 105, Digital Marketing — 88, Business Analysis — 46, BlockChain — 31.

Cтаном на 17 липня вже 147 випускників повідомили про успішне працевлаштування в ІТ-сфері. Найчастіше студенти проєкту знаходили роботу за напрямком Project (Product) Management, HR та JavaScript.

«ІT Generationодин із флагманських проєктів Мінцифри, адже розвиток освіти для майбутнього економічного та технологічного зростання нашої країни дуже важливий. Тому IT Generationце лише початок. Ми і надалі допомагатимемо талановитим українцям будувати успішний кар’єрний шлях в перспективній технологічній галузі», — зазначив Олександр Борняков, заступник міністра цифрової трансформації України.

Проєкт ІT Generation став важливою віхою у нашому партнерстві із Міністерством Цифрової Трансформації. Ми дуже раді, що він продемонстрував реальну цінність. Проєкт був покликаний підтримати українців, шо втратили роботу через війну і став ще одним доказом позитивного впливу криптовалют та блокчейну на трансформацію нашого суспільства,” —  сказав Кирило Хом’яков, генеральний менеджер Binance в Україні.

Проєкт реалізується за підтримки Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України» та проєкту «Цифрові, інклюзивні, доступні: підтримка цифровізації державних послуг в Україні», що впроваджується ПРООН в Україні за підтримки Швеції.

***

Міністерство цифрової трансформації 

Міністерство цифрової трансформації  було створене у вересні 2019 року. Його мета  — перетворити Україну на цифрову державу. Ключовий проєкт Мінцифри — екосистема Дія, що складається з мобільного застосунку, порталу та інших сервісів. У Дії Мінцифра запустила перший у світі цифровий паспорт, що є повним аналогом звичайного, найшвидшу реєстрацію бізнесу, комплексну послугу для батьків єМалятко та багато інших послуг. Ще один важливий проєкт — Дія.City — унікальний правовий та податковий простір для IT-компаній. Після повномасштабного вторгнення росії Мінцифра розпочала першу у світі діджитал-війну проти агресора.

Про Binance

Binance є провідною світовою блокчейн-екосистемою та постачальником криптовалютної інфраструктури з набором фінансових продуктів, який включає найбільшу за обсягом біржу цифрових активів. Платформа Binance, якій довіряють мільйони людей у всьому світі, має на меті надати свободу грошей користувачам і має неперевершений портфель криптопродуктів і пропозицій, зокрема: торгівлю та фінанси, освіту, дані та дослідження, соціальне благо, інвестиції та інкубацію, децентралізацію. інфраструктурні рішення тощо. Для отримання додаткової інформації відвідайте: https://www.binance.com

Про  Binance Charity

Це неприбуткова організація, яка займається просуванням благодійності через блокчейн для досягнення глобального сталого розвитку. У рамках програми допомоги українцям, які постраждали від війни, Binance виділила 10 мільйонів доларів США через благодійний фонд Binance Charity, для підтримки переміщених дітей та сімей в Україні та сусідніх країнах. BinanceCharity також зосереджує зусилля на роботі з благодійними організаціями в Україні, щоб підтримати людей, які не змогли виїхати та зіткнулися із ще більшою загрозою для життя.

Крім того, Binance Charity створила криптовалютний краудфандинговий сайт «Фонд екстреної допомоги Україні», щоб люди з усього світу могли пожертвувати криптовалюту для підтримки України. Він уже зібрав близько $14 млн.

Львівський IT Кластер

Львівський ІТ Кластер — це найбільша ІТ-спільнота України, учасниками якої є понад 220 техкомпаній. Впродовж 10 років Кластер запускає та втілює в життя  проєкти з розвитку профільної освіти, підтримки стартапів, інфраструктурного розвитку міста і забезпечення комфортних умов для життя та ведення бізнесу в місті. Після повномасштабного наступу росії у Кластері з’явилася низка проєктів, які допомагають ЗСУ, посилюють рівень безпеки та обороноздатності Львівщини та підтримують тимчасово переміщених осіб.