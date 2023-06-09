Криптовалютна біржа Binance повідомила, що припиняє співпрацю з американським відділенням компанії, після того, як цього тижня SEC (Комісія з цінних паперів і бірж) подала на них в суд.

Джерело: The New York Times

Американська криптовалютна біржа Binance заявила, що більше не дозволить клієнтам торгувати на своїй платформі доларами США.

Цей крок є серйозним ударом для Binance.US, американського підрозділу найбільшої у світі криптобіржі. Однією з основних функцій обміну є можливість користувачам конвертувати свої традиційні гроші в цифрові валюти, такі як біткойн. Binance більше не зможе пропонувати цю послугу в Сполучених Штатах.

У повідомленні для клієнтів Binance.US повідомила, що “вживає необхідних заходів у зв’язку з переходом на біржу лише для криптовалют”.

SEC подала до суду на Binance в понеділок, звинувативши компанію та її виконавчого директора Чанпена Чжао в неправильному поводженні з коштами клієнтів і брехні регуляторам. В окремій заявці SEC звернулася до федерального судді у Вашингтоні з проханням заморозити активи, пов’язані з американськими клієнтами Binance, посилаючись на “роки неправомірної поведінки”.

У своєму повідомленні клієнтам Binance.US заявив, що зіткнувся з “надзвичайно агресивною та залякувальною тактикою” SEC. Компанія заявила, що призупиняє депозити в доларах США, і закликала користувачів зняти всі долари, які вони зберігали на біржі, до вівторка.