Про це повідомило Reuters.
11 листопада FTX оголосила про банкрутство. Ще більшим хаосом криптовалютна біржа була охоплена вчора. Компанія заявила, що виявила несанкціонований доступ. Крім того, аналітики зазначили, що активи на сотні мільйонів доларів були переміщені з платформи за “підозрілих обставин”.
“(Binance, – ред.) припинив депозит FTT, щоб запобігти можливому впливу сумнівних додаткових поставок на ринок. Ми будемо стежити за ситуацією”, — написав генеральний директор Чжао у Twitter.
Видання CoinDesk додало, що токени FTT дотримувалися графіка розблокування, за яким періодично випускалися великі партії токенів. Утім сьогодні їх випустили поза графіком без попередження або повідомлення від FTX або пов’язаних сторін.
“Контрактні розгортачі FTT перемістили всі решти поставок FTT на суму 400 мільйонів доларів, які повинні бути розблоковані партіями. Не дуже впевнений, що відбувається”, — додав він.
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