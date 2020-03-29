Пандемія коронавіруса заповнює лікарні, виснажує запаси життєво необхідного обладнання та захисного спорядження, а також вимотує лікарів. Фахівці з етики в цей момент поруч з лікарями, щоб допомогти їм зробити важкий вибір. В основі питання лежить дилема: як ви вибирати між пацієнтами при розподілі обмежених ресурсів?

Про це говориться в матеріалі The Washington Post. #Буквы публикубть повний переклад статті.

“Не існує складнішого етичного вибору, ніж вибір між пацієнтами при розподілі обмежених ресурсів”, – сказав експерт з біоетики Університету і президент Асоціації директорів програм з біоетики Еморі Пол Рут Волп.

Нью-Йорку — епіцентр коронавірусу в Сполучених Штатах і поширення вірусу оголило цю етичну проблему в усьому її прояві. Проблеми, з якими зіткнулися державні лікарні міста, ймовірно, з’являться в інших районах країни в найближчі тижні.

У Нью-Йорку зареєстровано понад 52 тисяч підтверджених випадків, велика частина з яких знаходиться в самому місті.

“Перед нами цілий ряд дилем, пов’язаних з тим, як ми розподіляємо наші ресурси”, – сказав Артур Каплан, керівник відділу медичної етики в медичному центрі нью-йоркського університету Langone.

“Коли ми лишаємо одного пацієнта і переходимо до іншого? Як нам збалансувати спроби допомогти людям з дихальною недостатністю від вірусу і серцевими нападами?”, – додав він.

Вентилятори, пристрої, які допомагають перекачувати кисень для критично хворих пацієнтів, — в дефіциті.

“Вентилятори можуть врятувати життя в буквальному сенсі цим людям”, – сказав журналістам губернатор Ендрю М. Куомо у вівторок.

У Нью-Йорку є близько 10 тисяч апаратів для штучної вентиляції легенів. Чиновники вважають, що штату, особливо в Нью-Йорку, знадобиться ще 30 тисяч.

“Постачання вентиляторів в наші державні лікарні дійсно проблематичні”, – заявив мер Нью-Йорка Білл де Блазіо в понеділок.

На цьому тижні в деяких лікарнях міста почали використовувати одні й ті ж апарати ШВЛ для двох пацієнтів по трубках. Цей метод одинадцятої години, який також використовується після стрілянини в Лас-Вегасі у 2017 році, ризикує піддавати пацієнтів впливу мікробів один одного, сказав Келвін Д. Сан, лікар, який працює у відділеннях невідкладної допомоги Нью-Йорка.

“Лікарні будуть перевантажені. Більшого кількості пацієнтів знадобляться апарати ШВЛ”, – сказав офтальмолог Семюель Пекер, який був директором з етики Northwell Health під час спалаху грипу H1N1 у 2009 році.

Пекер разом з колегами у 2015 році видали 300-сторінкове керівництво по розподілу вентиляторів під час пандемії грипу в Нью-Йорку. Попри те, що це — основа політики при вентиляції легенів в лікарнях Нью-Йорка, такий масивний документ “не дуже корисний для медсестер інтенсивної терапії”, – зазначила Тіа Пауелл, директор Центру біоетики Монтефіоре Ейнштейна.

Фахівці з етики Центру Монтефіоре недавно розібрали це керівництво відповідно до ключових моментів і поширили скорочену версію серед персоналу лікарень. Це охоплює план при різних етапах серйозності ситуації.

“Ми зараз на першому етапі”, – сказав Пауелл, в ході якого планові операції скасовуються, а можливості по догляду за великою кількістю пацієнтів розширюються. На другому етапі “у нас дійсно можуть бути проблеми”, – сказала вона, вимагаючи більш жорстких рішень про розподіл “обмежених ресурсів”.

Наприклад, коли не вистачає ліжок, “ви застосовуєте категорії”, – сказав Пекер.

В цьому немає нічого нового для медичних експертів. Розподіл таких ресурсів, як вентилятори, може керуватися такими медичними міркуваннями як, наприклад, відреагують внутрішні органи пацієнта.

Але вони також повинні включати справедливість, соціальну справедливість та інші етичні принципи, вважає Пекер.

“В етиці ви говорите про те, щоб бути утилітарним — приносити найбільшу користь більшій кількості людей”, – сказала вона, і вважає, що філософія добре підходить для подібних ситуацій.

Вулпе і його колеги розробляли понад 60 підходів при пандемії для медичних центрів по всій країні.

“Загальна ідея дуже поширена, — пояснює експерт. – Тобто, в першу чергу, необхідно віддавати пріоритет людям, які можуть побороти хворобу”.

“Хоча вік пацієнта — не єдине міркування, воно одне”, – уточнює експерт.

“Було б нечесно, якби ми не сказали, що вік — це пріоритет (при виборі – ред.)”, – сказав Каплан.

“Вік пов’язаний з витривалістю”, – сказав він.

За його словами, оскільки молоді пацієнти, як правило, швидше одужують, вони можуть швидше звільнити апарат для іншого пацієнта.

На цьому тижні Медичний журнал Нової Англії опублікував керівництво по розподілу вентиляторів. Автори звіту написали, що найвищий пріоритет повинен полягати в тому, щоб “врятувати якомога більше життів” і “роки життя”, а не розподіляти машини в порядку надходження. Крім усього іншого, медичні працівники та науковці повинні отримати пріоритет.

Але немає простої формули, вказав Вулпе.”Це дуже складно. Складний і емоційно болісний процес”, – додав він.

Рішення виділити такий ресурс, як апарат штучної вентиляції легенів, може стати проблемою для лікарні, тому що лікарі захищають пацієнтів, яких вони обслуговують.

“Пацієнт одного лікаря для нього самого — важливіше, ніж пацієнт іншого лікаря. Тому і потрібна етика. Вона дає оптимальний шанс”, – сказав Пекер.

За його словами, цей процес може зайняти до 10 годин, менше — в умовах кризи, коли члени комітетів з етики повинні “ходити й жувати жуйку” в роздумах “. Коли” у нас є міські лікарні, які перевантажені, в таких випадках ми відразу дзвонимо в адміністрацію “, – сказав він.

За його словами, тоді комітети можуть швидко зібратися за допомогою відеочату.

Не кожен зможе отримати “активну” лікування, але все пацієнти заслуговують того, щоб про них дбали, говорить Рене Маклеод-Сорджан, що змінила Пекера на посаді директора з етики в Northwell Health, найбільшої системи охорони здоров’я в штаті.

“Базове лікування — це комфорт. Це базові речі, які полегшують страждання”, – вважає експерт.

Вона вважає, що “лікарні в цілому досить добре підготовлені до стихійних лих”. Маклеод-Сорджан вже працювала зі спалахами хвороб, коли була медсестрою під час епідемії ВІЛ в 1980-х роках.

“Тривожитися про те, що відбувається, що відбувається — це і можливість помилки й одна з речей, яку ми намагаємося зробити в системах охорони здоров’я, особливо в медичній етиці, — це відокремити невизначеність від тривоги”, – сказала вона.

За її словами, частково це допомогло схвильованим працівникам і полегшило їх перевантажені графіки.

“Ми просимо допомоги у фахівців, які вже на пенсії отримати тимчасові ліцензії від штату”, щоб лікарі з інших штатів могли допомогти лікарняним системам Нью-Йорка.

“Я знаю, що є люди, які думають: це надзвичайна ситуація! Етика-шметика! Але, це помилковий підхід до сприйняття лиха. Нам потрібно пам’ятати, що робить нас людьми”, – уклала вона.