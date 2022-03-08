Російська агенція ТАСС повідомляє, що речник МЗС Китаю закликав США оприлюднити інформацію про біолабораторії, які нібито функціонують в Україні. Прихильники теорій змови поширюють цю інформацію разом з китайськими та сербськими медіа.

Про це повідомляє російська агенція ТАСС.

За даними ТАСС, речник МЗС Китаю Чжао Лицзянь зробив таку заяву на брифінгу у вівторок. Чиновник розповів, що в Україні нібито функціонували 26 американських біолабораторій. А США, як країна, що “має найбільшу кількість інформації про біолабораторії”, мусить розкрити всю інформацію про “віруси, які там досліджувалися”, зауважив Лицзянь.

На його думку, це не єдині біолабораторії, які контролюються США. Лицзянь заявляє, що Сполучені Штати нібито контролюють понад 300 відповідних дослідницьких центрів в 30 країнах світу, а значна кількість досліджень проводилася у лабораторії Форт-Дерик.

Це не перша заява про наявність в Україні “лабораторій з розробки біологічної зброї”. Нещодавно, речник міноборони РФ Ігор Конашенков заявив, що за час війни в Україні нібито було виявлено мережу біолабораторій, які фінансують США. Щоправда, жодних доказів на підтвердження своїх слів він не надав.

Цікаво, що група QAnon, яка відома за поширення низки псевдонаукових теорій змови, також підхопила тезу про “американські біолабораторії в Україні”. Учасники групи QAnon вважають Росія наносить авіаудари по Україні для знищення біолабораторій, аби не допустити створення “сиквелу” вірусу COVID-19.

Ця теорія змови базується на думці, що COVID-19 — це штучно створений вірус, який начебто міг бути створений урядом США. Раніше організація виступала проти вакцинації населення від COVID-19. Також в QAnon заявляли, що “чудодійними ліками” від цього захворювання є дуже токсичний промисловий відбілювач.

У Foreign Policy публікують спостереження, згідно з яким подібні наративи про американські лабораторії в Україні найчастіше поширюється посольством Росії, офіційною російською пропагандою та деякими сербськими та китайськими медіа.