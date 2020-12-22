Компанія BioNTech вже проводить тестування на визначення ефективності COVID-вакцини, розробленої спільно з Pfizer, проти небезпечного нового штаму коронавірусу. Перевірку компанія вирішила провести перед відправленням 12,5 млн доз до країн ЄС до кінця поточного року.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Водночас Євросоюз готується до масштабної вакцинації населення після ухвалення регулятором вакцини Pfizer/BioNTech. За словами головного бізнес-директора BioNTech Шона Маретта, поставки в ЄС складають понад 10 млн доз до кінця року.

Вакцину необхідно приймати у двох дозах з інтервалом у три тижні. Запасів вистачить для вакцинації 6,25 мільйона людей.

Підготовка до розповсюдження вакцини пришвидшилася, оскільки виявлення небезпечного штаму коронавірусу у Великобританії спричинило хаос у всьому регіоні, коли країни припиняють сполучення зі Сполученим Королівством та зупиняють торгівлю напередодні Різдвяних свят.

Виконавчий директор BioNTech Угур Сахін заявив, що компанія перевіряє, чи ефективна вакцина проти цього різновиду штаму, і очікує результатів у найближчі два тижні.

“Немає причин турбуватися чи хвилюватися, поки ми не отримаємо дані”, – сказав він.

Вакцину отримають 27 країн ЄС. Перші щеплення планують здійснити вже у цю неділю.

Pfizer і BioNTech заявили, що планують виготовити 1,3 млрд доз у 2021 році. Керівники німецької біотехнологічної компанії заявили, що вони шукають шляхи для збільшення виробничих потужностей, щоб задовольнити світовий попит, оскільки уряди намагаються приборкати пандемію, внаслідок якої загинуло близько 1,7 млн ​​людей у ​​всьому світі.

Сахін підрахував, що 60-80% світового населення може бути вакциновано до осені наступного року.

“Це дійсно важливо, оскільки цієї зими ми не матимемо впливу на кількість заражених, але ми повинні отримати вплив, щоб наступна зима стала новою нормою”, – сказав він.